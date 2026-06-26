Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio HuescaJavier GarcésHerboristerías ZaragozaCoto MatamorosIván FerreiroUCO Barrabés
instagramlinkedin

El Divino Festt de Cariñena suspende su celebración a horas de su comienzo: "Es una decisión muy dura"

La organización ha anunciado su cancelación a unas horas de que tuviera prevista su inauguración

Miles de personas iban a acudir a la llamada del Divino Festt.

Miles de personas iban a acudir a la llamada del Divino Festt. / Divino Festt

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La segunda edición del Divino Festt que iba a reunir en Cariñena este viernes y sábado 26 y 27 de junio, concretamente en el Santuario Virgen de Lagunas, a 18 artistas nacionales e internacionales repartidos en tres escenarios, con actuaciones desde las 19.00 hasta las 06.00 horas ha tenido que suspenderse a escasas horas de su comienzo.

"Después de muchos meses de trabajo, ilusión y esfuerzo, nos vemos obligados a cancelar el festival de este fin de semana debido a la situación de Alerta Rojo Plus decretada en Aragón por el riesgo extremo de incendios forestales", explica la organización en un comunicado que prosigue: "Es una decisión muy dura, pero creemos que la seguridad de todas las personas y la protección de nuestro entorno deben estar siempre por encima de cualquier otra cosa. Queremos dar las gracias a artistas, mercadillos, colaboradores, patrocinadores, voluntarios y, por supuesto, a todas las personas que habíais decidido acompañarnos. Vuestro apoyo y cariño durante estos meses ha sido increíble".

Noticias relacionadas y más

La dirección del Divino Festt concluye su mensaje dando información sobre las entradas: "En los próximos días os informaremos sobre la gestión de las entradas y cualquier novedad relacionada con el festival. Esto no es un adiós, solo un “hasta muy pronto”. 

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
  2. En directo | Un incendio fuera de control en La Litera obliga a desalojar tres pueblos y a confinar Fonz mientras el viento aviva el fuego que ya ha arrasado mil hectáreas
  3. Jokin Gabilondo, opción para el lateral derecho del Real Zaragoza
  4. Sergio Escudero se acerca al Real Zaragoza
  5. El antecedente que sobrevuela el caso Fuoli: el portero que fichó el Real Zaragoza y fue despedido horas después por un tuit sobre Ibai Gómez
  6. La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: 'Son medidas que desincentivan su uso
  7. Aday Mara, la culminación de uno de los peores traspasos de la historia de la NBA
  8. Una de las bandas heavy más veteranas y con más seguidores del mundo da un concierto exclusivo en Zaragoza

El Divino Festt de Cariñena suspende su celebración a horas de su comienzo: "Es una decisión muy dura"

El Divino Festt de Cariñena suspende su celebración a horas de su comienzo: "Es una decisión muy dura"

EEUU levanta las sanciones económicas a Venezuela durante tres meses tras el doble terremoto

EEUU levanta las sanciones económicas a Venezuela durante tres meses tras el doble terremoto

'Il Trovatore' vende todas las entradas para sus dos pases en la Aljafería en menos de un día

'Il Trovatore' vende todas las entradas para sus dos pases en la Aljafería en menos de un día

La Liga ACB tiene confirmados a doce equipos en competiciones europeas a falta de la FIBA Europe Cup

La Liga ACB tiene confirmados a doce equipos en competiciones europeas a falta de la FIBA Europe Cup

El emocionante rescate de la perrita Monic tras los terremotos de Venezuela: las mascotas, las otras víctimas del desastre

El emocionante rescate de la perrita Monic tras los terremotos de Venezuela: las mascotas, las otras víctimas del desastre

Big Daddy Wilson, Moore Plays Moore, Rob Leines o Las Robertas: El ciclo Carretera y manta vuelve a la sala Rock & Blues con 17 conciertos este verano

Big Daddy Wilson, Moore Plays Moore, Rob Leines o Las Robertas: El ciclo Carretera y manta vuelve a la sala Rock & Blues con 17 conciertos este verano

El Real Zaragoza quiere al delantero del Castellón Álvaro García

El Real Zaragoza quiere al delantero del Castellón Álvaro García
Tracking Pixel Contents