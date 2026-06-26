El Divino Festt de Cariñena suspende su celebración a horas de su comienzo: "Es una decisión muy dura"
La organización ha anunciado su cancelación a unas horas de que tuviera prevista su inauguración
La segunda edición del Divino Festt que iba a reunir en Cariñena este viernes y sábado 26 y 27 de junio, concretamente en el Santuario Virgen de Lagunas, a 18 artistas nacionales e internacionales repartidos en tres escenarios, con actuaciones desde las 19.00 hasta las 06.00 horas ha tenido que suspenderse a escasas horas de su comienzo.
"Después de muchos meses de trabajo, ilusión y esfuerzo, nos vemos obligados a cancelar el festival de este fin de semana debido a la situación de Alerta Rojo Plus decretada en Aragón por el riesgo extremo de incendios forestales", explica la organización en un comunicado que prosigue: "Es una decisión muy dura, pero creemos que la seguridad de todas las personas y la protección de nuestro entorno deben estar siempre por encima de cualquier otra cosa. Queremos dar las gracias a artistas, mercadillos, colaboradores, patrocinadores, voluntarios y, por supuesto, a todas las personas que habíais decidido acompañarnos. Vuestro apoyo y cariño durante estos meses ha sido increíble".
La dirección del Divino Festt concluye su mensaje dando información sobre las entradas: "En los próximos días os informaremos sobre la gestión de las entradas y cualquier novedad relacionada con el festival. Esto no es un adiós, solo un “hasta muy pronto”.
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