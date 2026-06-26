Fito y Fitipaldis anuncia un doble concierto en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Fito y Fitipaldis ha anunciado una nueva gira nacional con su último disco como excusa, 'El monte de los aullidos', pero esta vez por teatros y auditorios, con inicio el 16 y 17 de octubre en Puertollano (Ciudad Real). Según ha detallado su promotora, serán en total 21 las ciudades que recorrerán en esta nueva pata, con 42 fechas en total, un número definitivo, ya que se advierte de que "no habrá más conciertos ni nuevas ciudades" y en las que estará Zaragoza después del exitoso concierto en el pabellón Príncipe Felipe con lleno total.

La lista completa está publicada en su web y recoge paradas en lugares como el Palacio de la Ópera de La Coruña el 31 de octubre, el Auditorio de zaragoza el 27 y 28 de noviembre, el Baluarte de Pamplona el 18 y 19 de diciembre o Euskalduna, en Bilbao, el 26 y 27 de diciembre y el 8 y 9 de enero. También el Teatro Circo Price de Madrid el 30 y 31 de enero, así como el 2 y 3 de febrero, el Liceu de Barcelona el 11 y 12 de febrero, el Palau de les Arts de Valencia el 19 y 20 de febrero o el Auditorio Fibes de Sevilla el 6 de marzo.

Cómo comprar las entradas

Para la gira, que concluirá en el Kursaal de San Sebastián con dos conciertos los días 30 de abril y 1 de mayo, Fito Cabrales mantendrá la formación que le ha acompañado en la previa 'Aullidos Tour': Carlos Raya, Javier Alzola, 'Boli' Climent, 'Coki' Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz.

Precisamente esa gira anterior con el disco 'El monte de los aullidos' por grandes recintos se convirtió en un enorme éxito, con 38 conciertos que vieron cómo en todos se colgaba el cartel de "entradas agotadas" hasta superar los 450.000 tickets.

Las entradas estarán a la venta a partir de las 12.00 horas del próximo martes, 30 de junio, a través de la web de la banda.