'Il Trovatore' vende todas las entradas para sus dos pases en la Aljafería en menos de un día

'Il Trovatore', la célebre ópera de Giuseppe Verdi que se representará por primera vez en su historia en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza ha colgado el cartel de entradas agotadas en menos de 24 horas, para ambas funciones que se representarán los próximos 9 y 11 de julio.

La ópera, para la que había a la venta 1.000 entradas en total, dará comienzo a las 22.00 horas los dos días, con un intermedio de unos veinte minutos de duración. Además de los habituales subtítulos en español, los asistentes contarán con un libreto de seguimiento el desarrollo de las escenas de cada acto y su explicación. En este folleto también aparecen los principales protagonistas, con el barítono Carlos Daza, la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano Ester Pavlü y el tenor Andrés Presno, entre otros, y las formaciones musicales del coro Amici Musicae, dirigido por Igor Tantos, y la Orquesta Reino de Aragón, bajo la batuta de Ricardo Casero.

La génesis del festival

La tercera edición del Festival Manlor que arrancó en 2024 y que mantiene su carácter de iniciativa única con la que el edificio histórico es el escenario de espectáculos de música y danza inspirados en la Torre del Homenaje, vuelve este año con una representación única, en dos días diferentes, de los cuatro actos de la ópera.

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El festival toma su nombre Manlor del acrónimo resultante de los nombres de dos personajes que han trascendido la historia universal del teatro y de la música: Manrique y Leonor, protagonistas de la obra romántica 'El Trovador', del gaditano Antonio García Gutiérrez, que fue estrenada en 1836, refundida por el autor en 1851 y llevada a la ópera por Giuseppe Verdi dos años después.