Nace Aragón Play, "una nueva forma de ver y oír Aragón"

Ya está en funcionamiento Aragón Play, la plataforma de Aragón TV y Aragón Radio, que nace con el propósito de ofrecer una nueva forma más global y cercana de ver y oír Aragón.

Con el objetivo de hacer partícipe a la audiencia desde el primer minuto, la plataforma arranca en pruebas con un lanzamiento en fase beta abierta. Esta primera etapa de activación y optimización se prolongará hasta finales de agosto bajo el lema ‘Aragón Play. Adelántate. Esto es solo el principio’. Los usuarios se pueden descargar la nueva aplicación para móviles y tabletas Android o Apple, así como acceder a la versión web. El registro es gratuito y permite disfrutar de todos los programas y directos disponibles. Además, los usuarios podrán reportar sugerencias para contribuir, junto a la cadena, a la evolución de la experiencia antes del despliegue masivo de Aragón Play en Smart TVs previsto para septiembre.

Aragón Play es la gran apuesta digital de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para acercar el servicio público audiovisual a todos los aragoneses, estén donde estén y desde cualquier dispositivo. La nueva plataforma nace con la tecnología más avanzada del momento y es pionera al integrar la Inteligencia Artificial en el corazón de la propia plataforma. De este modo, los usuarios tendrán una experiencia audiovisual más ágil y personalizada; y los trabajadores de la cadena pueden publicar los contenidos de video y audio de una forma más sencilla, rápida y automatizada.

La nueva plataforma reúne en un único ecosistema los contenidos de Aragón TV, Aragón Radio, Aragón Noticias y Aragón Deporte, con una experiencia más moderna, intuitiva y adaptada a los nuevos hábitos de consumo.

Dos canales temáticos

Nace, además, con dos canales temáticos. El primero de ellos emite 24 horas al día los diferentes capítulos de 'El campo es nuestro', uno de los grandes éxitos de la cadena. El segundo, es el 'Canal El Tiempo', que emite también de forma ininterrumpida las imágenes de las webcams situadas en diferentes localidades de Aragón, con información en tiempo real de las temperaturas, avisos de la AEMET y los bloques de información meteorológica de Aragón TV.

Otro de los contenidos diferenciales de Aragón Play es la sección 'Cine aragonés', que incluye documentales, cortometrajes y películas con sello aragonés. Concebida como el epicentro de la transformación digital de la CARTV, Aragón Play ha sido desarrollada por la tecnológica aragonesa Hiberus e integra soluciones especializadas de Mediastream, para la distribución de contenidos OTT y 'streaming' de vídeo y audio, y Xalok, la plataforma de gestión de contenidos digitales de hiberus utilizada por medios y organizaciones de referencia.

Contenidos exclusivos

Junto a los contenidos de Aragón TV y Aragón Radio, la nueva plataforma nace con contenidos exclusivos destacados para esta misma semana como la totalidad de las pruebas del Campeonato de España de Ciclismo (25-28 de junio) el Descenso del Cinca (domingo, 9.20 horas), la recreación del Compromiso de Caspe (sábado, 23.00 horas), el playoff de ascenso a 1ª división del Wanapix Sala 10 Zaragoza (viernes, 20.00 horas) o el Baloncesto 3x3 de Mallén (sábado, 17.30 horas).

Lo largo del verano, Aragón Play ofrecerá en directo acontecimientos como las Fiestas del Ángel de Teruel, eventos deportivos del verano, el Gran Trail Aneto, el eclipse de agosto, las Fiestas de San Lorenzo de Huesca o el Cipotegato de Tarazona.

La aplicación ya está disponible en los móviles para su descarga. / CARTV

La segunda fase se desarrollará entre septiembre y noviembre. En este periodo llegarán las aplicaciones para Smart TV -Samsung, LG y Android TV-, el acceso por HbbTV mediante el botón rojo de la televisión, los perfiles múltiples por cuenta y las recomendaciones personalizadas y las notificaciones push. Aragón Play incorporará retransmisiones como el Gran Premio de Aragón de MotoGP, nuevas emisiones deportivas y las Fiestas del Pilar.

La tercera fase, prevista para diciembre de 2026, estará dedicada a la consolidación. En este momento se ampliará la presencia de la plataforma a nuevos dispositivos, con aplicaciones para Smart TV Hisense y para dispositivos de 'streamin'g como Amazon Fire TV y Apple TV. También crecerá la oferta de contenidos con más propuestas específicas y exclusivas para Aragón Play, además de programas navideños y contenidos vinculados a la nieve y al invierno.