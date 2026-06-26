Zaragoza celebra su Noche en blanco a bordo de una ballena gigante

Una ballena gigante que se desplazará por la plaza del Pilar será la gran protagonista de una Noche en blanco, que llega este sábado a Zaragoza, fiel a su cita con la ciudadanía desde hace ya más de diez años, con más de 100 propuestas culturales que invitan a los ciudadanos a disfrutar de la cultura y a hacerlo de otra forma, por lo menos, en un horario diferente.

Es la propuesta más llamativa de esta edición será ‘The Whale Street’, un montaje visual e inmersivo que combinará teatro de calle, música en directo, danza y artes circenses. Este espectáculo de gran formato se representará este sábado a partir de las 22.00 horas en la plaza del Pilar. Una ballena gigante acompañada por el capitán Ahab y su tripulación recorrerán el salón de la ciudad en un montaje de gran impacto escénico pensado para todos los públicos. Un espectáculo que concluirá con una impactante batalla final entre la ballena y el capitá Ahaba y su tripulación.

Festival Rompepuertas y Feria Joven

Más allá de esta guinda, la Noche en blanco de Zaragoza presenta muchos atractivos diferentes encabezados por las propuestas que habrá en los museos y salas municipales. La gran apuesta programática se concentrará en la franja de 19.00 a 0.00 horas. Durante estas cinco horas ininterrumpidas, el Festival Rompepuertas desplegará simultáneamente una extensa y variada programación en tres espacios icónicos, con entrada libre hasta completar el aforo.

El Museo del Foro de Caesaraugusta apuesta por las 'Clandestinidades'. El subsuelo romano de la ciudad se transformará en un refugio cultural secreto. Entre las ruinas arqueológicas se esconderá un teatro clandestino, complementado con sesiones de jazz en vivo con Juan Salamero Trio y un vibrante espectáculo de swing de la mano de Swing On. La magia correrá a cargo del ilusionista Luis Macías, las acrobacias de Ana Esteban y como broche de oro de la noche la rompedora propuesta de la drag Rita Loren.

Por su parte, el Museo del Teatro de Caesaraugusta, acoge la Feria de Artistas Emergentes. El majestuoso teatro romano albergará un gran escaparate del talento joven local. Los asistentes podrán participar activamente en talleres de collage, lettering, pulseras y tatuajes. El espacio contará también con un concurso de artes plásticas, un fotomatón gratuito para inmortalizar la velada y una ruleta con diversos premios. Todo ello estará amenizado por una banda sonora continua que transitará desde el intimismo de Jaime Povar al piano y Asier Candial a la guitarra, hasta las sesiones de Dj Donna y Dj Jooo0.

Ritmo urbano en San Felipe

La plaza San Felipe apostará por ser el epicentro de ritmo urbano con 'Sal a la plaza': Al aire libre, la plaza latirá con una programación enérgica y heterogénea. El cartel incluye una exhibición de beat box de la mano del grupo Vodkarbonara, las acrobacias y ritmo callejero del break dance con el colectivo Maf, y el concierto en directo del artista zaragozano Arey. La traca final de la noche llegará con el célebre y concurrido Bingo Musical Rompepuertas, conducido en esta edición por los ritmos de Dj Cecuene.

Una de las citas tradicionales de esta Noche en blanco suelen ser las visitas a la torre de la iglesia San Pablo (22.00 y 23.00 horas) y enfrente, entre otras cosas, El sótano mágico abre su museo de la magia aragonesa (desde las 21.00 horas), que es un gran atractivo para conocer la historia del ilusionismo en la comunidad.

En Harinera ZGZ actuará DeliTrío, un ensemble que propone un viaje musical sin fronteras, lleno de contrastes y humor.

La Noche en blanco del año pasado en la plaza San Felipe de Zaragoza. / Jaime Galindo

Además, otros museos y salas de exposiciones zaragozanas como son los dependientes del Gobierno de Aragón, el IAACC Pablo Serrano; o el Palacio de la Aljafería se suman a la Noche en Blanco con actividades y ampliaciones de horario. También Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, Caixaforum, Alma Mater Museum y el Museo de Ciencias Naturales y el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas instituciones y empresas, participan en esta cita cultural.

Además, desde Zaragoza Turismo han programado actividades fuera del horario habitual con promociones y descuentos para disfrutar de la capital aragonesa en bus turístico diurno y nocturno, Megabús y visitas guiadas para conocer la ciudad a través de diferentes rutas y espacios, además de otras actividades.