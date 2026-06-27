Así ha sido la colaboración entre Iván Ferreiro y Leiva en el concierto de Zaragoza: "No sabéis la ilusión que me hace cantar esta canción"

Lo habían anunciado hacía muchos meses después del lío de fechas de sus conciertos en Zaragoza que acabó desembocando en el adelanto al día anterior (o sea, a este viernes 26 de junio) del concierto de Iván Ferreiro. Ya entonces ambos anunciaron que harían cameos respectivos en sus conciertos. Por lo que no ha sido ninguna sorpresa para nadie. De hecho, el propio artista gallego en las pocas palabras que le ha dirigido al público ("si hablo entre canción y canción tenemos que quitar 'Turnedo' al final") ya dijo con sorna "y tenemos una sorpresa" con esa sonrisa del que sabe que no es ningún secreto lo que está diciendo.

Cuando ya habían sonado 14 canciones (la gira 'Hoy x ayer' de Iván Ferreiro arma conciertos largos) ha llegado el momento esperado por todos en una sala en la que el calor, por cierto, no ha dado ni una mínima tregua. Irrumpió Leiva en escena, guitarra al hombro, y sin más dilaciones ha empezado a sonar una versión particular de 'El pensamiento circular', de Ferreiro, que ha sonado algo extraña. Cuando ha acabado y ante el delirio del público, Leiva ha hecho un amago de irse pero Iván Ferreiro lo ha parado, "¿te quedas un ratito conmigo, no?".

Una 'Insurrección' abrumadora

Dicho y hecho, Leiva ha cambiado la guitarra y ambos se han lanzado a interpretar 'Breaking bad', del cantante madrileño. "No sabéis la ilusión que me hace cantar esta canción", ha explicado Iván Ferreiro. Tras ella, ambos se han lanzado con 'Promesas que no valen nada' culminada con una 'Insurrección' muy coreada y celebrada por el público con Ferreiro al piano y Leiva a la guitarra.

Aun quedaba una última colaboración para la que se ha unido el hermano de Iván Ferreiro, Amaro, con el que han cantado a trío 'S.P.N.B. (Son Preciosos Nuestros Besos') tras la cual, ahora sí, Leiva ha abandonado el escenario para dejar un momento más en la retina de los seguidores de Iván Ferreiro. Este sábado, segunda parte de la colaboración pero en el Ibercaja Estadio y en el concierto de Leiva. ¡Viva la música!