Detengan la cultura, la creación comienza cuando dejamos de mirarnos

Existe una tentación muy contemporánea que acecha a cualquier creador cultural, la de creer que la materia prima de su obra está exclusivamente en su interior. Como si bastara con explorar una y otra vez las propias emociones, las obsesiones personales o la identidad para producir algo valioso. Sin embargo, las mejores obras suelen nacer de un movimiento exactamente contrario, salir de uno mismo para entrar en el mundo.

No hay literatura sin calles, ni cine sin rostros, ni pintura sin luz, ni música sin el rumor de la vida. Antes de interpretar la realidad hay que habitarla. Y habitarla exige tiempo, curiosidad y una disposición que hoy parece revolucionaria, la de prestar atención.

Vivimos en una época que premia la velocidad. Todo invita a producir sin descanso, a opinar antes de comprender, a convertir cualquier experiencia en contenido antes incluso de haberla vivido. En ese contexto, detenerse parece una pérdida de tiempo. Pero quizá sea justo lo contrario. Tal vez la pausa sea una de las herramientas más fértiles para quien aspira a crear.

Mirara con intensidad

Contemplar no significa permanecer inmóvil. Significa mirar con intensidad. Escuchar conversaciones ajenas sin intervenir. Observar cómo cambia una ciudad según la hora del día. Descubrir el cansancio en el rostro de un camarero después de doce horas de trabajo. Percibir la alegría inesperada de un niño que persigue una paloma en una plaza cualquiera. Son escenas aparentemente insignificantes, pero en ellas habita una verdad que ningún algoritmo puede fabricar.

La cultura siempre ha sido una forma de atención. Los grandes escritores fueron caminantes incansables; los grandes fotógrafos aprendieron a esperar el instante preciso; los cineastas más memorables entendieron que un silencio podía contar más que un discurso. Todos compartían la certeza de que el mundo siempre es más complejo y más interesante que nuestras ideas preconcebidas sobre él.

Quizá por eso las obras que perduran poseen una extraña cualidad. No parecen escritas únicamente desde la inteligencia, sino desde la experiencia. Detrás de cada página, de cada película o de cada cuadro se adivina una vida vivida con los ojos abiertos. No basta con documentarse. Hay que mezclarse. Viajar cuando sea posible, pero también recorrer una y otra vez el mismo barrio. Hablar con desconocidos. Escuchar a quienes piensan distinto. Leer mucho, sí, pero también mirar por la ventana.

La contemplación no es una huida de la realidad, sino una forma más profunda de entrar en ella. Y en un tiempo dominado por las pantallas, donde la atención se fragmenta en miles de estímulos, recuperar esa capacidad constituye casi un acto de resistencia cultural.

¿Y el asombro?

Un creador no solo necesita talento. Necesita asombro. Y el asombro rara vez aparece encerrado en una habitación. Surge cuando el mundo nos contradice, nos sorprende o nos obliga a abandonar nuestras certezas. Ahí empieza la verdadera imaginación: no inventando un universo desde cero, sino descubriendo que el universo que ya existe es mucho más rico de lo que solemos percibir.

Quizá la principal obligación de cualquier creador sea seguir siendo un observador antes que un protagonista.

En un momento histórico en el que todos parecemos llamados a hablar, conviene reivindicar el valor de escuchar. En una sociedad obsesionada con mostrarse, merece la pena recordar la importancia de mirar. Y en un ecosistema cultural que exige producir constantemente, quizá la decisión más fecunda siga siendo la más sencilla, salir a la calle, caminar sin prisa y conceder al mundo la oportunidad de contarnos una historia antes de intentar contar la nuestra.