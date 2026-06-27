El eclipse que le reveló a Kase.O una de sus canciones más conocidas con Violadores del Verso: "Dije, 'tengo una canción', lo que diga ya luego da igual"
El MC aragonés visita 'La revuelta' con David Broncano donde presenta su nuevo disco, 'Camisa de fuerza'
El MC aragonés Kase.O fue el invitado estrella de este viernes de David Broncano en 'La revuelta' para presentar su último trabajo, 'Camisa de fuerza'. En una conversación distendida, como siempre en el programa del humorista, Broncano le preguntó a Kase.O si iba a ver el eclipse del próximo 12 de agosto y eso dio pie a que el rapero explicara uno de sus sueños más sorprendentes del que nació su canción 'Cantando'.
"Una vez tuve un sueño que sucedió en un eclipse total. Estaba con mi hermano pequeño, José Luis y empiezan a pasar ovnis y unas naves y que dejan caer el libro. Era un eclipse todo negro así como huracanado", explica el zaragozano que prosigue: "Dije, 'hostia, voy a ver lo que pone en ese libro, voy a traer esa informacion a la realidad, de ese libro aquí porque estoy consciente. Salto una valla y voy ahí porque digo va a haber información para letras o lo que sea", ha asegurado.
Servilletas y canciones
"Cojo el libro y no enfocaba pero lo abro y había un montón de servilletas donde yo escribía mis letras en tiempos. Me desperté, fui donde guardaba las servilletas y me encontré una que ponía 'Voy a beberme hasta las copas de los árboles, voy a tomar de todo menos decisiones'. Dije 'aquí tengo una canción, lo que diga luego da igual pero esto es una canción'. Vino del cielo", ha afirmado antes de concluir no sin ironía: "Así que voy a estrar pendiente de este eclipse", ha concluido.
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