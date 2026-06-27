La Noche en blanco reivindica en Zaragoza la cultura como refugio climático para el alma: "¿Dónde se está mejor que en un museo?"

Lo mejor era no mirar el termómetro y dejarse llevar por el fervor por la cultura. Como teoría suena incluso hasta sugerente, pero lo cierto es que la Noche en blanco ha celebrado este sábado una nueva edición en Zaragoza multitudinaria (eso sí, como siempre), pero marcada profundamente por el calor. Pero también es cierto, todo es cuestión de darle la vuelta, como decía Sergio, ataviado con sombrero, camisa cuasitropical y pantalón corto en la entrada del Foro Romano (donde había largas filas desde primera hora con aforo completo): «¿Dónde se está mejor ahora que en un museo bien fresquito?». Y más si el museo se convierte en un auténtico teatro clandestino con magia, baile y música. «Si me preguntas qué hay, no sé contestarte, pero yo siempre vengo a la Noche en blanco, así que dispuesta a dejarme sorprender», comentaba Sonsoles, una joven de no más de 30 años.

Eran poco más de las 19.00 horas y, a pesar de las altas temperaturas, los espacios ya empezaban a tener animación. La Feria de Arte Joven, una de las grandes apuestas del Rompepuertas, tomaba el Teatro Romano con una oferta actualizada buscando también atraer un nuevo tipo de público: «La idea es hacer una gran fiesta», aseguraba uno de los jóvenes que forma parte del equipo Rompepuertas.

El Patio de la Infanta, también a cubierto, se muestra con visitas teatralizadas (completas las dos) y un concierto de órgano que son el preludio del propio Francisco de Goya en carne y hueso que llega para hacer un recorrido por la exposición de sus obras en el centro.

En imágenes | Zaragoza no falla a su cita con la Noche en Blanco y el show 'The Whale Street' / Jaime Galindo / EPA

Son ya las 21.00 horas y la plaza San Felipe se suma a la fiesta con música, baile con los preparativos y la ejecución del II Bingo Musical Rompepuertas. Se nota que la temperatura ha dado un respiro y ya hay gente por la calle dispuesta a imbuirse de cultura.

Flamenco y azoteas

Un poco más alejados del centro, el flamenco anima la jornada del CaixaForum que, merced a su entrada libre, vive uno de los días más animados del año, mientras que no muy lejos, la terraza del IAACC Pablo Serrano se convierte en un gran reclamo para una tarde noche como la de hoy amenizada, además, por los ritmos de Cocktail Band. «El turismo de altura siempre vende», se oye entre los asistentes.

En imágenes | Zaragoza no falla a su cita con la Noche en Blanco y el show 'The Whale Street' / Jaime Galindo / EPA

La Noche en blanco es, desde luego, el día para disfrutar de la cultura de un modo diferente (y no me refiero al calor aunque ya van dos años en los que la ola de calor se ha instalado en la celebración) en el que, por ejemplo, se puede subir a la torre de la iglesia de San Pablo desde donde ver los 'sky lines' de la ciudad más espectaculares. Por supuesto, también colgaron el cartel de completos.

La ballena gigante

Ahora sí, ya es de noche, y son miles las personas que acuden a la llamada de la ballena en la plaza del Pilar o, lo que es lo mismo, del espectáculo 'The Whale Street', un espectacular montaje en el que el escenario es el aire de la esencia urbana de la plaza.

Entre «ohhhhs» de admiración y asombro sobre todo de los más pequeños, la ballena gigante, inspirada en el clásico 'Moby Dick', junto al capitán Ahab se ha dado un baño de multitudes antes de una impresionante batalla final precisamente entre el mamífero marino y la tripulación. Los aplausos finales certifican que ni el calor ha dejado sin agua el mar salado de 'Moby Dick'.

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En imágenes | Zaragoza no falla a su cita con la Noche en Blanco y el show 'The Whale Street' / PABLO IBÁÑEZ

Se acercan las doce de la noche y los museos con horario ampliando van preparando su cierre en una nueva jornada como refugios climáticos contra el calor. Este domingo, todo volverá a la normalidad, aunque la cultura seguirá siendo igual de interesante aún con menos poder de atracción.