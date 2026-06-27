Cómo llegar al concierto de Leiva en Zaragoza para el que se esperan 20.000 personas: todas las opciones
El transporte público se refuerza para facilitar el acceso y la salida al Ibercaja Estadio
Leiva va a protagonizar este sábado el concierto más multitudinario en Zaragoza hasta la fecha (y probablemente con ese récord se quede en este 2026) ya que va a congregar a cerca de 20.000 personas en el Ibercaja Estadio en lo que será el primer evento de música en vivo que acoja la nueva instalación instalada en el párking Norte de la Expo para acoger de manera provisional los partidos del Real Zaragoza.
Para que todo transcurra de manera fluida y cómoda para los espectadores que van a acudir a la cita con Leiva, lo recomendable, aunque también se puede ir en coche, es utilizar el transporte público que presenta dos opciones: el tranvía o el autobús con una lanzadera anunciada por el consistorio. En cuanto al trabvía, en servicio hasta la una y media de la madrugada, desde las 20.30 horas (el concierto empieza a las 22.30 horas) se reforzará el servicio con la utilización de tranvías dobles lo que permitirá que el tranvía tenga una frecuencia prevista de 5 minutos. La parada más cercana al Ibercaja Estadio es la del Campus Río Ebro, desde la que hay un pequeño paseo de apenas cinco minutos hasta el estadio.
Una nueva lanzadera
La otra opción es utilizar el autobús. El ayuntamiento ha anunciado que desde las 20.30 horas hasta las 2.30 horas habilitará una lanzadera que partirá del Paseo María Agustín, 7, y tras una única parada en la plaza Europa, llegará hasta el estadio. El recorrido funcionará en las dos direcciones.
El de Leiva es uno de los conciertos más esperados en la ciudad después de que en las pasadas Fiestas del Pilar protagonizara un concierto memorable en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
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