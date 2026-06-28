La conexión aragonesa de Leiva que sale a la luz en un concierto en el que batió su récord: "Pensaba que no iba a venir ni Dios"

Desde que ha salido al escenario del Ibercaja Estadio en Zaragoza, a Leiva se le ha notado especialmente emocionado y muy pronto se ha desvelado el porqué, concretamente, cuando el madrileño le ha dirigido las primeras palabras al público: "¿Qué ha pasado hoy aquí?Buenísimas noches a Zaragoza, qué privilegio y que honor", ha dicho el artista.

"Es difícil normalizar esto como si pareciera que lo hacemos cada fin de semana. Hoy es el récord de mi vida de público fuera de Madrid en mi historia", ha clamado ante la algarabía popular del público zaragozano que ha sentido el dato como muy suyo. "Por eso, cuando sea mayor me voy a acordar siempre de este día", ha afirmado con rotundidad antes de desvelar un dato poco conocido hasta ahora: "Mi madre es maña, así que yo soy un poco de aquí y el cariño es de ida y vuelta, por eso creo que hemos podido llenar esto hoy. Estoy superemocionado", ha señalado.

"No iba a venir ni Dios"

"Hace unos meses tocamos en un sitio (el Príncipe Felipe) que ya era muy grande y que por eso mismo nunca se lo propuse yo a la oficina, y lo hicimos. Una semana antes de aquel día decidimos hacer un fin de diez 'shows' y a mí siempre me hace mucha ilusión tocar aquí, pero yo pensé que no lo iba a proponer porque no iba a venir ni Dios si ya me habían visto hace nada", ha confesado.

Y fue, precisamente de Zaragoza, ya que el que dirige la gira es el aragonés Sergio Vinadé el que le hizo cambiar de idea: "Él insistió en que habría gente que querría vernos de nuevo. Un aplauso para él, creador del mítico El fantasma de los ojos azules, y un núcleo de cultura", ha querido remarcar Leiva, que ha querido terminar esta alocución agradeciendo a todo el mundo su presencia: "Sé el esfuerzo que os supone poder estar aquí así que vamos a intentar estar a la altura con pasión, honestidad y amor, lo vamos a intentar".

En imágenes | Multitudinario concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio de Zaragoza / JAIME GALINDO

Durante el concierto (en el que le pidió al público "frenar durante unos minutos" y que se guardara el teléfono y estuviera en silencio para interpretar una sobrecogedora 'Vis a vis'), Leiva también ha revelado una emotiva historia con final feliz: "Me escribieron una carta. Era de una chica que tuvo un accidente hace un tiempo y había estado 15 meses ingresada en el hospital de parapléjicos de Toledo y me decía que mi música le había acompañado a superar ese momento terrible. Hoy Domi está viviendo su primer concierto y está con Arturo en la zona de movilidad reducida. Espero que lo estéis disfrutando mucho. Un abrazo enorme a los dos".