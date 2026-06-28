El 'otro' Leiva volverá a Aragón en julio como cabeza de cartel de un festival: "Estamos realmente emocionados con el concierto"
Juancho Conejo, guitarrista en la banda de Leiva y vocalista de Sidecars, actuará en julio en Alcañiz dentro del festival Aragón Sonoro
Leiva ha sido el protagonista del fin de semana en Zaragoza al convertir el Ibercaja Estado en uno de los grandes escenarios musicales del año en toda España. Más de 23.500 personas, récord fuera de Madrid, asistieron a un concierto espectacular en el que repasó gran parte de su carrera ante un público entregado en todo momento. Además, el cantante desveló en la previa del espectáculo que tiene raíces aragonesas ya que su madre es maña. Un hecho que hizo todavía más especial un concierto que pasará a la historia.
Un Leiva que ha pasado todo el finde en la capital aragonesa ya que saltó al escenario del Auditorio Princesa Leonor para cantar con Iván Ferreiro el viernes. Un artista gallego que le devolvió el 'favor' con su presencia sobre el palco del Ibercaja Estadio junto al madrileño. Quien también no se perdió la cita en el Modular donde ha disputado esta temporada sus partidos el Real Zaragoza fue Juancho Conejo, guitarrista de la banda, hermano de Leiva y vocalista de Sidecars. El grupo de Juancho volverá a Aragón dentro de apenas unas semanas como uno de los grandes protagonistas de un festival que apunta alto.
Sidecars es la cabeza de cartel del Aragón Sonoro, un festival que se va a celebrar a finales de julio en Alcañiz. La banda de Juancho Conejo es uno de los principales reclamos de una edición que reunirá a varios nombres destacados del panorama musical nacional como Alejo Stivel, Delacueva, Malmo o Modelo. La propia cuenta del Aragón Sonoro ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación del concierto de Leiva recordando que su hermano y Sidecars serán los grandes protagonistas en el Bajo Aragón.
Aragón Sonoro quiere seguir creciendo
La presencia de Juancho en el concierto de Leiva no pasó desapercibida para muchos seguidores aragoneses que esperan con ganas la llegada de los festivales de verano a muchos puntos de la comunidad. Los hermanos Conejo comparten escenario en la gira del artista madrileño, pero cada uno mantiene una trayectoria propia dentro de la música española. Leiva llega a este tramo de su carrera con el Tour Gigante, una gira que se presenta como uno de los espectáculos audiovisuales más ambiciosos de su trayectoria.
Juancho, por su parte, ha consolidado con Sidecars una de las bandas más reconocibles del pop-rock español. El grupo llegará a Alcañiz después de una etapa de crecimiento constante y con un repertorio lleno de canciones coreadas por varias generaciones. La organización de Aragón Sonoro lo sitúa como uno de los grandes nombres de la edición de 2026, que llega tras reunir cerca de 12.000 asistentes en su última convocatoria. "Estamos realmente emocionados con este concierto", escribió la organización cuando anunció la presencia de Sidecars allá por finales de mayo.
Cabe recordar que el festival Aragón Sonoro celebrará su nueva edición en Alcañiz entre el 23 y el 25 de julio, con Sidecars como uno de los grandes reclamos del cartel. Según la programación por días, la banda abrirá la cita desde el Anfiteatro Pui Pinos en la noche del jueves 23 de julio, en una edición que se alargará hasta el sábado y contará con 16 actuaciones en total.
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