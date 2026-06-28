La ballena gigante y su 'The Whale Street' congregan a más de 27.000 personas en la Noche en blanco de Zaragoza

Zaragoza volvió a vivir este sábado una de sus grandes noches culturales con la celebración de una nueva edición de la Noche en Blanco, una gran cita gratuita que llenó de actividad museos, salas de exposiciones, plazas y equipamientos municipales. En total, 37.894 personas participaron en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La jornada permitió redescubrir la ciudad a través de la cultura y el patrimonio, con una programación diversa que se desarrolló desde la tarde y hasta la medianoche. Los museos y salas de exposiciones municipales abrieron sus puertas en horario extraordinario y ofrecieron acceso gratuito desde las 19.00 hasta las 00.00 horas, una iniciativa que volvió a contar con una destacada respuesta y que reunió a 10.894 visitantes.

Pablo Ibáñez / Jaime Galindo

Uno de los momentos más multitudinarios de la noche se vivió en la plaza del Pilar con el espectáculo de gran formato 'The Whale Street', una propuesta visual e inmersiva inspirada en Moby Dick que combinó teatro de calle, música en directo, danza y artes circenses. La presencia de una ballena gigante itinerante, acompañada por el capitán Ahab y su tripulación, congregó a 27.000 personas.

Éxito en la Ruta de Caesaraugusta

Los museos municipales concentraron buena parte de la actividad nocturna. La Ruta de Caesaraugusta recibió 2.259 visitantes, con propuestas especiales en sus diferentes espacios patrimoniales. Por su parte, las salas de exposiciones fueron visitadas por 5.235 personas: La Lonja registró 1.842 visitas; el Centro de Historias, incluido el Museo del Origami, alcanzó 2.518 visitantes. Por su parte Torreón Fortea, Montemuzo y la Casa de los Morlanes recibieron 432, 393 y 50 visitas, respectivamente.

El Festival Rompepuertas fue otro de los grandes ejes de la tarde-noche, con programación simultánea entre las 19.00 y las 0.00 horas en el Museo del Foro de Caesaraugusta, el Museo del Teatro de Caesaraugusta y la plaza San Felipe; con propuestas de teatro, música en directo, magia, swing, acrobacias, arte emergente, cultura urbana y participación ciudadana.

En el Museo del Foro, la propuesta 'Clandestinidades' transformó el subsuelo romano en un refugio cultural con teatro clandestino, jazz en vivo, swing, magia, acrobacias y la actuación de Rita Loren. El Museo del Teatro acogió la 'Feria de Artistas Emergentes', un escaparate de talento joven local con talleres, música, artes plásticas y actividades participativas. En la plaza San Felipe, 'Sal a la plaza' llevó al espacio público beat box, break dance, música urbana y el Bingo Musical Rompepuertas.

La programación municipal se completó con otras propuestas en diferentes espacios de la ciudad. El Festival Internacional de Danza Trayectos presentó en el claustro del Centro de Historias un espectáculo de danza contemporánea con cuatro compañías y una verbena posterior; el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias ofreció una visita guiada para dar a conocer este estudio municipal de grabación; y Harinera ZGZ acogió la actuación de DeliTrío, con una propuesta musical llena de contrastes y humor.