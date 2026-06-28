La Sinfónica de Venezuela y Gustavo Dudamel aplazan su concierto en Zaragoza por segunda vez: estos son los motivos
La orquesta iba a actuar en la capital aragonesa el próximo 6 de julio dentro de la Temporada de Grandes Conciertos
El concierto de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, que iba a tener lugar el 6 de julio en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza ha quedado aplazado hasta una nueva fecha que será comunicada. Una decisión que viene motivada por los devastadores terremotos registrados recientemente en Venezuela, que han provocado graves daños en infraestructuras esenciales, entre ellas el aeropuerto internacional del país, que permanece cerrado sin una fecha prevista para su reapertura. Ante esta situación excepcional, la orquesta y su director han debido posponer su gira por España.
"Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana. A medida que la crisis humanitaria continúa desarrollándose, nuestros esfuerzos —y los de toda la familia de El Sistema— están totalmente centrados en apoyar a los más afectados. Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento", ha explicado Gustavo Dudamel.
Programa con las Naciones Unidas
El maestro Gustavo Dudamel ha puesto en marcha, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una iniciativa de ayuda urgente para apoyar a las comunidades afectadas por esta tragedia.
Desde la organización se está trabajando conjuntamente con el maestro Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela para encontrar una nueva fecha en la que pueda celebrarse este esperado concierto.
El concierto en Zaragoza estaba programado inicialmente para el 11 de diciembre de 2025 pero entonces hubo que suspenderlo debido a las "restricciones de movilidad aérea internacional vinculadas con Venezuela (provocadas por las decisiones de Trump)", explicaban entonces en un comunidado.
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