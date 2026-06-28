El "medio maño" Leiva factura un concierto gigante en Zaragoza: "Cuando sea mayor me acordaré siempre de este día"

La carrera de un músico está llena de tópicos. Externos me refiero. Que si solo hace melodías sencillas, que si siempre hace lo mismo, que si cuando estaba con el grupo era mejor... Tonterías. Leiva, que se las ha tenido que oír casi todas, ha metido este sábado a 23.500 personas en el estreno musical del Ibercaja Estadio de Zaragoza. O lo que es lo mismo, ha batido su récord de público fuera de Madrid tal y como él mismo ha confesado en su primera alocución al público así que fin del debate (si es que lo había).

Un público, además, entregado (hubo fans que han hecho cola desde las 16.00 horas para poder tener un lugar privilegiado junto al escenario) que ha convertido el estadio en una olla a presión (llevado a términos futbolísticos dado el escenario) cuando el madrileño ha arrancado su concierto con 'Bajo presión' (ya saben, esa que empieza «estás en tu mejor momento de largo»). Tras ella, ya con mucha gente de la grada en pie (sin intención de volver a sentarse y no lo ha hecho), el directo se ha lanzado del todo con otras piezas como 'La lluvia en los zapatos', 'Lobos', 'Gigante', 'Sincericidio' o 'Terriblemente cruel'.

Un "cariño mutuo"

Entre tanto, ha llegado el momento de las confesiones y las emotividades ya que Leiva ha afirmado sentirse «medio maño» ya que su madre lo es y, por eso, ha dicho, cree que ese «cariño mutuo hace que se consigan cosas increíbles como llenar esto».

Para entonces, y casi acababa de empezar, el concierto ya era un éxito casi pasara lo que pasara y a Leiva (que se ha emocionado hablando de Zaragoza) le ha bastado con mantener la velocidad de crucero con grandes temas de su trayectoria como 'La llamada', 'No te preocupes por mí', 'Como lo tienes tú' y, cómo no, su homenaje y recuerdo a Pereza (la banda que montó con Rubén Pozo) con 'Estrella polar', 'Pienso en aquella tarde', 'Lady Madrid' y 'Princesas' para terminar por todo lo alto una cita histórica que conformará seguro un triple recuerdo indeleble, en los espectadores, en la ciudad, pero también en Leiva que hace unos años apenas llenaba salas como La casa del loco y la Oasis. Ahora es prácticamente un ídolo de masas con todo lo que conlleva. Zaragoza, como ya ha hecho en multitud de ocasiones, le ha vuelto a abrazar fuertemente en una fecha que, como ha confesado, «cuando seaya mayor la recordaré siempre».

El que se ha hecho de rogar un poco ha sido Iván Ferreiro. Todo el mundo sabía que iba a aparecer pero lo cierto es que Leiva se ha dejado la no sorpresa para casi al final cuando han interpretado 'Breaking bad' para, a continuación invitar también a Amaro, y cantar todo un himno como es 'Turnedo' con el que han hecho, además referencias a otras bandas.