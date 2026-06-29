Cómo conseguir una plaza de aparcamiento para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Zaragoza
El párking oficial del recinto ya ha comenzado la venta 'on line' de sitios para sus dos párkings
La organización del concierto de Romeo Santos y Prince Royce, que se celebrará el próximo 3 de julio en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, ha habilitado el servicio de reserva 'online' del parking oficial para facilitar el acceso de los asistentes que acudan en vehículo privado.
De hecho, las plazas de aparcamiento ya pueden reservarse a través de la página habilitada por la organización. Cada una de ellas tiene un coste de 10 euros más un euro de gastos de gestión y se puede seleccionar si se prefiere el Párking Norte o el Párking Sur.
Reserva exclusivamente 'on line'
La organización recuerda que" la reserva es exclusivamente 'online' y que no será posible pagar ni adquirir una plaza directamente en el parking el día del concierto". Por ello, se recomienda a todos los asistentes que tengan previsto acudir en coche que realicen la reserva con antelación para garantizar su estacionamiento y agilizar el acceso al recinto.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de reserva.
En transporte público
La otra opción para acudir al estado es hacerlo en transporte público, es decir con el tranvía o el autobús con una lanzadera anunciada por el consistorio para la cita con Leiva que se espera que también esté habilitada para el concierto de Romeo Santos. La misma parte del Paseo María Agustín, 7, y tras una única parada en la plaza Europa, llegará hasta el estadio. El recorrido funcionará en las dos direcciones.
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