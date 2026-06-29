El proyecto "más longevo en activo de toda la arqueología romana de Aragón" comienza su décimoctava campaña

Con la llegada del equipo al paraje de La Figuera de Biota ha dado este lunes comienzo la 18ª campaña de excavaciones en Los Bañales que se prolongará hasta el 26 de julio, a partir del 5 de julio con estudiantes, además, llegados de todo el mundo (Japón, Chile, República Checa, Italia, Países Bajos e Irlanda), una buena representación de aragoneses y un equipo, de estudiantes universitarios de apoyo, de arqueólogos y de restauradores fundamentalmente femenino.

La 18ª campaña de excavación "está encaminada a comprender el desarrollo económico de la ciudad romana de Los Bañales en relación con su entorno". Esto supondrá la realización de un sondeo en la zona meridional de la ciudad en un taller de producción de tejas con el apoyo económico de la Roman Society y la continuación de los trabajos arqueológicos tanto en el lagar de producción vinícola de La Figuera (Biota, Zaragoza) como en el barrio septentrional de Los Bañales, espacio en el que actual equipo ha intervenido desde 2017.

Estudiantes internacionales

De acuerdo con Javier Andreu, director científico de los trabajos, esta campaña convierte a este proyecto arqueológico en "el más longevo en activo de toda la arqueología romana de Aragón". Este año, además, los sondeos contarán, además de con los estudiantes internacionales y aragoneses, también con varios voluntarios llegados de los diferentes pueblos de la Comarca de las Cinco Villas.

La campaña de Los Bañales se prolongará hasta el próximo 26 de julio. / Los Bañales

Así, según las previsiones hasta el 3 de julio, de realizarán trabajos en La Figuera de Biota, lagar romano de entre los siglos I y VI d. C. mientras que del 5 al 26 de julio, se realizarán trabajos en Los Bañales en el barrio septentrional, con dos espacios en excavación, y en el taller de producción de tejas en el primer proyecto que, en la historia de la arqueología española, ha merecido un premio de la Society for the Promotion of Roman Studies británica.

Por su parte, el sábado, 18 de julio, a las 9.30 horas, el director del proyecto, Javier Andreu, guiará una visita al yacimiento en una nueva edición de los exitosos Princeps loquens in uia con un precio de 6 euros por persona. y el 26 de julio, día del fin de la campaña habrá una jornada de puertas abiertas para ver, de la mano del equipo, y de los estudiantes, todas las novedades de la campaña. La visita será gratuita.

La recién presentada página web del proyecto permite también la realización de aportaciones por parte de cuantos quieran hacerse mecenas de este proyecto que sigue poniendo la arqueología aragonesa en el mapa a nivel mundial.

La antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.