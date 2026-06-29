El viento huracanado en Zaragoza deja una artista lesionada durante la prueba de sonido y suspende el primer concierto de la azotea del IAACC Pablo Serrano

El primer concierto del ciclo Puente sonoro que iban a protagonizar Miguel Lardiés, Álex Garber y Lady Banana este domingo en la azotea del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza tuvo un invitado inesperado, el fuerte viento con un racha huracanada durante la prueba de sonido, que provocó un incidente que hizo inviable la celebración de este concierto inaugural.

Y es que la fuerte racha que se levantó a apenas unas horas de que se celebrara la actuación coincidió con la prueba de sonido de los artistas y provocó que una de las componentes de Lady Banana, Nerea Bueno, sufriera un pequeño accidente que le provocó un golpe muy fuerte en la pierna, lo que le llevó a un centro hospitalario a que le revisaran la posible lesión. Afortunadamente, tal y como explica el propio dúo en sus redes, "no hay rotura de hueso".

"Ojalá podamos volver pronto"

"Sí que tiene que hacer mucho reposo estos días para poder llegar al bolo del sábado que viene en el PolifoniK, pero llegaremos", explica el dúo, que concluye lamentando lo sucedido: "Ojalá podamos volver pronto a Zaragoza. Sentimos mucho la cancelación y deseando veros pronto, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado".

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El concierto se tuvo que cancelar este domingo. / Instagram

El ciclo Puente sonoro se celebra a lo largo de toda la semana en la azotea del IAACC Pablo Serrano a las 20.00 horas. Este lunes está previsto que actúen Isla Kume, Clara Gil y Modelo; el 30, Isabel Marco, EFFE y Mallazo; el 1 de julio, 50007 Fishing Club, Eli Lovis y La Doloritas; y el 2 de julio, cerrarán el ciclo Sansix, Elem y Delacueva. Las entradas para todos los conciertos están agotadas.