Moyuela y Azuara reivindican sus cuevas como patrimonio vivo y espacio de creación esta semana en las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas

Moyuela y Azuara celebran esta semana las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas. La cita tendrá lugar del 3 al 5 de julio bajo el título “Cuevas, viviendas y bodegas como patrimonio vivo y motor rural”. El programa nace con el objetivo de situar la arquitectura excavada en el centro de la vida cultural, social y patrimonial. Durante tres días, cuevas, viviendas y bodegas acogerán visitas guiadas, conversaciones sobre arquitectura, música, teatro de sombras, cerámica, talleres y proyecciones. La propuesta busca abrir nuevas miradas sobre un patrimonio profundamente ligado a la memoria de Moyuela y Azuara y mostrar su capacidad para generar experiencias culturales, activar el territorio y reforzar el vínculo de la población con su entorno.

Una intervención cerámica

La primera edición llega con una acción artística de especial valor simbólico: SABVIA, una intervención cerámica creada por el artista Juan Fanlo en el marco de las Primeras Jornadas Trogloditas Contemporáneas. La obra nace con la intención de poner en valor el trabajo que están realizando distintas personas de Azuara y Moyuela para recuperar las historias acontecidas en sus cuevas.

El pasado domingo 14 de junio comenzaron los trabajos para picar la cueva que unirá simbólicamente ambos pueblos a través de una instalación cerámica. La intervención representa una cañería-raíz que nace en la Cueva del Tabaco, en Azuara, recorre parte de su interior y desaparece para surgir en el techo de otra cueva en Moyuela, sobre el trujal de la Cueva del Vino. Allí, la pieza deja ver formas acuosas de un rojo brillante, como una savia que florece desde la arquitectura excavada. La obra no plantea un significado cerrado, sino que invita a pensar en conceptos como la unión, la comunicación, la transmisión, la savia, la sangre, el esfuerzo o la pasión. De este modo, convierte la cueva en soporte artístico y en metáfora de la conexión entre territorios, memorias compartidas y futuro común.

Un patrimonio excavado en la tierra y en la memoria

Las cuevas de Moyuela y Azuara comparten una poderosa capacidad para explicar la historia de sus comunidades, aunque lo hacen desde recorridos distintos. En ambos municipios, estos espacios forman parte de la memoria colectiva y de una forma de vida ligada al territorio.

En Moyuela, el conjunto de casas cueva y bodegas constituye uno de los patrimonios etnográficos más singulares de la Comarca Campo de Belchite. Excavadas en los cabezos que rodean el casco urbano, estas construcciones surgieron vinculadas a la necesidad de vivienda, al almacenamiento del vino y a los usos cotidianos del mundo agrícola y ganadero. Con el tiempo, muchas han seguido utilizándose como viviendas, bodegas o espacios de encuentro. En Azuara, las cuevas conservan además una intensa huella histórica y social. Durante la Guerra Civil llegaron a ser refugio para buena parte de la población ante los bombardeos y, más adelante, siguieron funcionando como lugares de reunión, celebración y elaboración del vino.

La singularidad de Moyuela y Azuara permite abordar este legado desde dos realidades. Moyuela cuenta con más de 550 cuevas catalogadas, mientras que Azuara conserva un conjunto de cuevas diseminadas fuera del casco urbano. Esta diferencia aporta una fisonomía propia y amplía la mirada sobre las formas de habitar, conservar y activar estos espacios.

Mirar las cuevas desde la arquitectura, la cultura y la experiencia

Uno de los ejes de las jornadas será la generación de conocimiento en torno a la arquitectura excavada y sus posibilidades contemporáneas. El programa incluye visitas guiadas a las cuevas de Moyuela el viernes 3 de julio, entre las 16.30 y las 18.30 horas, con salidas cada 30 minutos desde el Bar el Cordonero y reserva previa. La propuesta permitirá acercarse sobre el terreno a este patrimonio, comprender mejor su singularidad y conocer sus usos históricos.

La dimensión divulgativa continuará el sábado 4 de julio en Azuara con una mesa redonda sobre experiencias en torno a las cuevas desde la vivienda, la cultura y el turismo. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, la Cueva de los Roche acogerá la charla 'Arquitectura negativa, naturalmente bioconstrucción'.

El domingo 5 de julio, la programación regresará a Moyuela con la proyección de vídeos y recreaciones sobre las cuevas de la localidad y la ermita de Santa María de Allende. La actividad tendrá lugar a las 13.00 horas en el Centro Social y cerrará el encuentro ampliando la mirada sobre este patrimonio desde la interpretación audiovisual y el relato compartido.

Música, teatro de sombras y cerámica en espacios excavados

Junto a la dimensión divulgativa, las jornadas también quieren explorar la capacidad de las cuevas como espacios para la creación contemporánea. El viernes 3 de julio, a las 20.15 horas, el mirador de las cuevas de Moyuela acogerá el concierto de Juan Pinilla, 'De cueva a cueva. De Granada a Moyuela'. La propuesta establece un diálogo entre dos territorios unidos por la arquitectura troglodita y convierte la música en un puente entre paisajes, memorias y tradiciones populares.

El sábado 4 de julio, a las 19.30 horas, la Cueva del Tabaco será escenario de 'Roma Umbra', un espectáculo de teatro de sombras en cueva a cargo de Valeria Guglietti, también con reserva previa. La elección de este formato conecta con el Mito de la Caverna de Platón y con la relación entre sombras, percepción y espacio excavado.

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En esa misma línea se sitúa el taller de acercamiento a la arcilla que impartirá Recreando Estudio Creativo el domingo 5 de julio a las 11.00 horas en el Centro Social de Moyuela. La actividad requerirá reserva previa y refuerza el vínculo entre materia, territorio y comunidad.