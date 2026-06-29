Las Niñas de Cádiz abren el Delicias Clásicas con 'La Reina Brava': "Parece que las mujeres tenemos que estar constantemente demostrando que somos la Virgen María"

España. Una reina tirana e implacable, que acumula poder sin escrúpulos. Nadie se atreve a plantarle cara. O, al menos, eso es lo que ella cree. Nunca conviene subestimar hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos. El ser humano revela su cara más oscura para defender a quienes más quiere, una idea que atraviesa la literatura clásica desde sus orígenes. En Eurípides, Hécuba mata a los hijos de Poliméstor tras descubrir que este ha asesinado al suyo; en 'La Eneida', Mecencio se enfrenta a Eneas para vengar la muerte de su hijo, aun sabiendo que ello le costará la vida; y en 'Fuenteovejuna', los vecinos, encabezados por los padres de las jóvenes del pueblo, asaltan la casa del Comendador para poner fin a sus continuos abusos.

Ese tópico es el punto de partida de 'La Reina Brava', la obra con la que la compañía Las Niñas de Cádiz inaugura la sexta edición del Festival Delicias Clásicas en el Teatro de las Esquinas. La historia gira en torno a un terrible magnicidio cometido por una madre y su hija, movidas por la rabia y el odio que les provoca lo que consideran un trato injusto por parte de la Reina. La función podrá verse este miércoles y jueves, 1 y 2 de julio, a las 19.00 horas.

Según explica la directora de la compañía, Ana López Segovia, el germen del montaje estuvo en el teatro shakesperiano. Si bien la compañía suele revisitar los clásicos griegos y latinos bajo una mirada contemporánea, esta vez quiso plantearse un reto diferente: "Pensamos en cómo haríamos nosotras un Shakespeare. Nos producía curiosidad imaginar cómo sería su mirada literaria fuera de su contexto original, es decir, cómo escribiría en la España actual. Intuíamos que el resultado sería algo esperpéntico, y así ha terminado siendo".

Profundidad psicológica

Pero el homenaje a Shakespeare no se limita a la estructura trágica de la obra. Las Niñas de Cádiz también quisieron recuperar uno de los rasgos que, a juicio de López Segovia, mejor define al dramaturgo inglés: la profundidad psicológica de sus personajes. "Incluso los más malos encuentran una manera de justificarse, y eso es pasa mucho. La gente mala siempre encuentra la forma de explicarse, y nosotras queríamos trabajar en esos espacios que están en los límites de la moralidad", señala la directora. En esta ocasión, además, las gaditanas quisieron poner el foco en la maldad femenina, pues "parece que las mujeres tenemos que estar constantemente demostrando que somos la Virgen María".

Esa mirada sobre los claroscuros del ser humano las llevó a buscar una historia en la que la realidad reflejara mejor que cualquier ficción hasta dónde puede empujar el deseo de venganza, ya que, tal y como explica López: "Lo real supera, casi siempre, cualquier locura que puedas inventarte".

"Lo real supera, casi siempre, cualquier locura que puedas inventarte"

Finalmente, la encontraron en uno de los episodios más impactantes de la política española reciente: el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, el 12 de mayo de 2014 en plena vía pública. El crimen, cometido por Monserrat González y su hija, Triana Martínez González, sirvió como punto de partida para construir la ficción de 'La Reina Brava', aunque la obra se aleja de cualquier reconstrucción y "trasciende el hecho concreto para volverlo universal y atemporal".

Tomar como referencia un crimen real planteaba un gran desafío para una compañía que ha hecho del humor su principal seña de identidad: "No cabía la parodia. Hemos sudado mucho la camiseta para integrar el humor sin faltar el respeto a nadie". Aun así, las gaditanas reivindican el valor de la comedia incluso en los contextos más duros: "Es importante desdramatizar. Siempre que el humor nazca de la autocrítica, la ironía es sana, liberadora, y una forma de tomar perspectiva".

El resultado es un "drama satírico ibérico", como lo define la propia López Segovia, que retrata una España marcada por la corrupción: "No solo a nivel institucional, sino también a nivel interno. Criticamos muchísimo a los políticos, sin pararnos a pensar en todas las pequeñas corrupciones internas que pasamos por alto a diario y todos nuestros pecados".

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Desde su estreno en mayo de 2025, 'La Reina Brava' ha recorrido decenas de teatros de toda España y ahora llega a Zaragoza con la esperanza de que "los aragoneses se vean reflejados desde el humor y se lo pasen en grande con nosotras".