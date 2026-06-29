Umbra ‘renace’ con sus ‘alas de fuego’ para volar a bordos del heavy aragonés:"El heavy es muy amplio, hay hueco para todos los públicos"

Un día llegó Rubén Pardos al local y le dijo a sus compañeros 'tengo este ritmo de batería que no sé con qué encarjarlo' a la vez que empezó a tocarlo. A su lado, José Luis Abrego enseguida le respondió 'espera que yo tengo una melodía a la que le he estado dando vuelta que creo que puede quedar bien encima'. Sergio Pellicer, al escuchar la melodía lo tuvo claro, 'creo que tengo los acordes que pueden ir bien'. Y así, entre todos, con Roberto Yanguas y Cristina Díaz (los dos miembros que completan el grupo) ayudando en su concepción, salió 'Alas de fuego', el 'single' del nuevo disco de los aragoneses Umbra, 'Renacer', que acaban de publicar y de presentar en directo.

"Fue magia pura. De la improvisación salió la melodía. Es decir, si la canción dura cuatro minutos y medio, su nacimiento duró cuatro minutos y medio"; explican los miembros de la banda: "Incluso, Cristina Díaz (la vocalista) encontró la línea vocal enseguida, la letra no claro", pero la propia compositora explica que aquello le motivó a la hora de encontrar las palabras para este tema: "Intenté que hablara un poco de nosotros, cinco almas destinadas a juntar sus fuerzas y extendiendo sus alas de fuego y así poder volar", expresa antes de dar las claves de esta nueva etapa de Umbra: "Habla de ese renacer, de esa unión de grupo y de que queremos llegar todo lo lejos que nos dejen nuestras alas de fuego".

Renacer como estado

Y es que el título del tercer disco de la banda no es casual. "Refleja un poco en el estado que estamos porque hemos cambiado la formación con la entrada de Cristina y Sergio y queríamos reflejar un poco todo esto. Hemos pasado de tener una voz masculina a una femenina pero nos hemos mantenido bastante fieles al estilo porque al final sigue siendo heavy metal clásico ochentero en castellano, aunque con ciertas influencias de cada uno que han ido, sin cambiar la esencia, llevando el sonido un poquito más lejos", explican los cinco miembros de la banda.

Umbra publica su tercer disco, 'Renacer' / Jpsema Molina

Con respecto a las letras, la banda apuesta, además de por ser capaces de crear melodías que impacten y enganchen, por temáticas "también de corte social que le permitan a la gente sobrellevar determinados asuntos, hay crítica de actualidad, pero también hablamos de superación, del rechazo a las guerras, del suicio que es un tema tabú pero que está muy de actualidad...", señalan.

La escena en la ciudad

¿Cómo ven la escena heavy en Zaragoza? "Bueno, sigue habiendo bares que se mantienen fuertes, y se ve gente joven, sangre nueva que está volviendo al heavy clásico y hay nuevos estilos que van surgiendo. Nos gustaría pensar que está habiendo un renacer de la escena", afirman desde la balanza positiva, aunque siguen detectando problemas que no son nuevos: "También es verdad que hay mucho prejuicio por parte de gente que no escucha este tipo de música y ya piensan que es una música del diablo, que somos delincuentes o cosas así", explican antes de ir más allá: "Tienen el prejuicio de que es música muy ruidosa pero tampoco se paran quizás a escucharla, aunque también hay otra más curiosa que son los que vienen a los bares porque el heavy es muy amplio, hay para todos los públicos".

Umbra, que acaba de llegar de tocar en Salamanca o en Zamora y ya lo ha hecho en otros lugares como Vitoria, presentó su disco hace dos semanas en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, su ciudad en la que volverán a actuar en el mes de septiembre. "La presentación fue genial, fue de esas noches que te vas a dormir bien a gusto", cuentan desde la banda que se quieren centrar en "difundir la palabra de Umbra" fuera de Aragón, darse a conocer: "Allá donde hemos actuado quien no nos conocía le ha gustado, entonces dices mira, algo tiene que tener la actuación y la unión de cinco personas sobre el escenario".

Aunque vivir de la música es harto complicado y, de momento, es algo que no se pueden plantear, la banda sí puede presumir de ser un proyecto sostenible por sí mismo: "Al menos no perdemos dinero cuando salimos a tocar fuera, que eso ya es bastante porque tienes que pagar alojamiento, comida, un montón de cosas.... y somos cinco. Al final el gasto es una pasta y lo genera el propio grupo lo cual está muy bien", concluyen con alegría.