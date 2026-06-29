Zaragoza Cultural adjudica 500.000 euros de ayudas económicas: estos son los proyectos seleccionados y las cuantías que recibirán

Zaragoza Cultural ha publicado la concesión inicial de ayudas económicas para este 2026 que llegan a 80 proyectos (nueve de cultura tradicional aragonesa, 13 de artes escénicas, 12 de artes plásticas y visuales, 17 de cine y audiovisual, ocho de promoción del libro y lectura y 21 de música y actividades musicales), que recibirán entre todos 500.000 euros.

Un reparto de las ayudas que se ha realizado tras la valoración de las seis comisiones técnicas (una por cada uno de los apartados) y que han servido para ordenar los proyectos en cuanto a los criterios establecidos en las bases y conforme a esas puntuaciones se ha ido realizando el reparto correspondiente.

Así, en el apartado de cultural tradicional aragonesa, los proyectos que más ayuda tendrán serán 'La Zaragoza de Galdós: Crónica musical de un Episodio Nacional', de Arte e Investigación Cultural (11.667,5 euros), la Rentabilización del legado cultural de la violería aragonesa, de Muslyramus (11.296,86 euros) y Barrios Extraordinarios; cultura de calle, de Ad Hoc Gestión Cultural (9.845 euros).

Artes escénicas y cine y audiovisual

Con respecto a las artes escénicas, la programación del Jardín de las Artes, de Pintacoda, recibirá 17.100 euros, el proyecto Puro Teatro: Escena viva, cultura en transformación, del Teatro de las Esquinas, 15.300 euros; y la sexta edición del Circo Joven, de la Escuela de Circo de Zaragoza, 13.110 euros. En artes plásticas y visuales. el Aula Kulturika, de la Asociación Kamusa, ha conseguido una ayuda de 9.000 euros, el X Encuentro de Arte Textil en Zaragoza Hilaku, de Mottainai ZGZ, una de 8.000 euros; y BienestARTE, de la Asociación Cultural Mediáticas, recibirá 7.450 euros.

La Linterna Mágica, de la PAI, será el proyecto que más dinero recibirá en la categoría de cine y audiovisual con 15.300 euros, por delante de cuatro producciones con 9.900 euros de ayuda, 'Cuando la guerra borra tu nombre' (Estacion Cinema), 'La Quinta del Sordo' (Bastian Films); 'Femenino singular', de Hancón Films; y 'Aquí no me quedo', de Forana Films. El rodaje de 'Goya. Zuloaga. El vínculo del carácter', de Gaizka Urresti, tendrán una ayuda de 9.750 euros.

Listado completo de la concesión de las ayudas económicas de Zaragoza Cultural para 2026 Listado completo de la concesión de las ayudas económicas de Zaragoza Cultural para 2026

Por su parte, en la línea de Promoción del libro y lectura, el Premio Apila Impresión será apoyado con 9.288,86 euros; y los Premios Cálamo con 9.000 euros. El tercer proyecto que más dinero recibirá será Letrarradio, de Atrapavientos, con 6.288,6 euros.

Por último, en música y actividades musicales, el ciclo Bombo y platillo, de Cultura Atómica, tendrá una ayuda económica de 13.500 euros. Además, entre los mayores beneficiados están la Orquesta Escuela Solidaria (11.699,35 euros) y el XXX Borubon Festival (9.900 euros). Entre las ayudas, aparece, además, un montante de 2.550 euros para la Asociación Cultural El Batallador, creada para promover el heavy en Zaragoza.