El 54º festival internacional de cine de Huesca sobrepasa los 10.000 espectadores

La 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca registró un total de 10.841 espectadores en sus más de cien actos programados a lo largo de los días oficiales y el marco previo al certamen. Unos datos que revelan el sólido respaldo popular de la tercera cita cinematográfica más antigua del mundo centrada en exclusiva en el cortometraje y uno de los seis certámenes en España que preseleccionan en este formato para los Premios Oscar de Hollywood. Una de las claves de estas cifras ha sido la sólida asistencia a las sesiones de cortos a concurso en el Teatro Olimpia, proyecciones que a lo largo de toda la celebración se han mantenido en torno a las 200 personas. “La gente en Huesca tiene mucha cultura del corto, acude a la sala, vota a sus favoritos y comparte impresiones con los más de 80 cineastas que han venido de todas las partes del mundo a defender sus obras” explica Estela Rasal, directora del festival.

El programa del HIFF trasciende lo cinematográfico y busca llegar a todas las personas que componen la sociedad, alguna de estas propuestas son ya estandartes cada edición. La sección 'Niños al Festival' reunió a un total de 653 niños de diversos colegios de la capital para trasportarlos a través de un recorrido dinámico y participativo por la historia del sonido en el cine. En el ámbito de formación de nuevo públicos también destaca igualmente la III Muestra del 'Festival de Cine en las Aulas', con más de 200 alumnos de entre 15 y 17 años llegados los institutos Pirámide, Lucas Mallada, Sierra de Guara, Ramón y Cajal y Escuela de Arte, en la ciudad de Huesca, junto al Martínez Vargas, de Barbastro, el Montes Negros, de Grañén, y la Sección Delegada de Almudévar y de Ayerbe.

Otro de los emblemas en el aspecto social es 'Mayores al Festival, un programa enfocado a centros de mayores y residencias que en esta edición se ha expandido. Esta sesión apoyada con el uso de filmoterapia ha llegado a 688 vecinos de la Hoya de Huesca, incluyendo no solo la capital sino otros municipios como Chimillas, Almudévar, Gurrea o Yéqueda.

La gala de inauguración, donde se hizo entrega del Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura a Laia Costa y el Premio Pepe Escriche a la Cinemateca Portuguesa, junto con el acto de homenaje a Eduard Fernández, reconocido con el Premio Luis Buñuel, se erigen de nuevo en estandartes de la edición y convocaron juntas a cerca de un millar de espectadores que disfrutaron con algunos de los invitados más ilustres.

El impacto mediático y social del HIFF sigue reflejando su historia y prestigio. Se ha logrado presencia en todas las principales televisiones, radios, periódicos y páginas webs de ámbito local y regional, así como una importante cobertura nacional e internacional con reportajes, entrevistas y noticias tanto en medios generalistas como especializados, alcanzando amplias audiencias a los dos lados del Atlántico. México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Grecia, Polonia, Irán, Paraguay o Portugal (País de Honor de este 2026) son algunos de los países donde la prensa se ha hecho eco de diversas informaciones ligadas al certamen altoaragonés.

Una basta red de sinergias y colaboraciones

La red de sinergias y colaboraciones generadas con entidades de carácter local, regional, nacional e internacional sigue en expansión. Este hecho supone para la organización una piedra angular sobre la que cimentar el proyecto a medio y largo plazo, “con ese apoyo de población e instituciones queremos seguir desarrollando el potencial del festival como motor económico, al igual que el área de industria que tenemos en mente” declara su directora, Estela Rasal.

Las fechas de la 55º edición

El Festival Internacional de Cine de Huesca confirma su 55º edición que se celebrará entre el 4 al 12 de junio de 2027. La cita decana del cine en Aragón revela este dato clave para ubicarse dentro del calendario cinematográfico de la próxima temporada; de este modo cineastas y profesionales de la industria pueden planificar sus trabajos y agendas para asistir al certamen u optar a presentar sus producciones a la sección oficial.

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El certamen que reparte más de 25.000 euros en premios destaca por sus tres Premios Danzante, uno en cada concurso: Internacional, Iberoamericano y Documental. Estos galardones cuentan con el aval de los Premios Goya y están reconocidos por The Academy en Hollywood. "Nuestra razón de ser es el cortometraje y sus autores, por eso anunciamos las fechas lo antes posibles. Detrás de cada obra hay muchas personas, esfuerzo, plazos y trámites, que necesitan ajustarse para poder llegar a tiempo a Huesca. Nos debemos a ellos y tener unos tiempos establecidos es fundamental para cada equipo” explica Rasal.