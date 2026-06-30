Fito y Fitipaldis agota las entradas para sus dos conciertos en Zaragoza

Las entradas para los dos nuevos conciertos que Fito y Fitipaldis van a ofrecer en Zaragoza, en esta ocasión en la sala Mozart, se han agotado (técnicamente aún queda alguna entrada sueltas, menos de diez para el del viernes) en apenas unas horas. Algo que era previsible a pesar de que los precios de las entradas oscilaban entre 80 y 99 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida. Lo mismo ha sucedido en otras citas de la gira como Valencia y Barcelona, entre otras.

Serán en total 21 las ciudades que recorrerán en este nuevo 'tour', con 42 fechas en total, un número definitivo, ya que se advirtió cuando se anunció de que "no habrá más conciertos ni nuevas ciudades". La lista completa recoge paradas en lugares como el Palacio de la Ópera de La Coruña el 31 de octubre, el Baluarte de Pamplona el 18 y 19 de diciembre o Euskalduna, en Bilbao, el 26 y 27 de diciembre y el 8 y 9 de enero. También el Teatro Circo Price de Madrid el 30 y 31 de enero, así como el 2 y 3 de febrero, el Liceu de Barcelona el 11 y 12 de febrero, el Palau de les Arts de Valencia el 19 y 20 de febrero o el Auditorio Fibes de Sevilla el 6 de marzo.

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Con la misma formación

Para la gira, que concluirá en el Kursaal de San Sebastián con dos conciertos los días 30 de abril y 1 de mayo, Fito Cabrales mantendrá la formación que le ha acompañado en la previa 'Aullidos Tour': Carlos Raya, Javier Alzola, 'Boli' Climent, 'Coki' Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz. Precisamente esa gira anterior con el disco 'El monte de los aullidos' por grandes recintos se convirtió en un enorme éxito, con 38 conciertos que vieron cómo en todos se colgaba el cartel de "entradas agotadas" hasta superar los 450.000 tickets.