La librería más grande de Aragón respira tras el incendio de Tamarite: "Llegamos a pensar que el fuego calcinaría nuestros 33.000 libros"

El miedo ha perdido intensidad, pero la incertidumbre se mantiene. El incendio que se originó el pasado jueves en el término municipal de Tamarite de Litera ha atemorizado estos últimos días a todos los pueblos de la zona. Ahora ya está estabilizado y se prevé dar por extinguido a corto plazo, aunque la inquietud sigue instalada en muchos de esos municipios. También en Azanuy, una pequeña localidad de apenas 180 habitantes que acoge la que puede considerarse la librería mas grande de Aragón. Se llama Librovicios y es también una de las más extensas de España de segunda mano.

Sus propietarios, Ana Obis y Pep Ors, respiran algo más tranquilos, pero estos días lo han pasado realmente mal. La noche del jueves y el viernes la tuvieron que pasar en la residencia de deportistas de Monzón tras ser desalojados de su casa-librería-almacén. «Al mediodía del jueves empezamos a ver las columnas de humo y luego fue todo muy rápido. En cinco minutos pasamos de percibir las llamas detrás de la montaña a tenerlas muy cerca del pueblo. De hecho, cuando nos fuimos esa tarde a Monzón llegamos a pensar que el fuego calcinaría nuestros 33.000 libros», indica Obis aún con el miedo en el cuerpo.

Esos más de 30.000 ejemplares son los que tienen catalogados en el almacén y listos para vender a través de su página web (‘librovicios.com’), pero en su vivienda hay muchos más. «En mi biblioteca personal habrá unos 6.000 libros y unos 10.000 cómics», destaca Ors. El más antiguo es una primera edición de Isaac Asimov que le regaló su abuela con apenas ocho años. Desde entonces (ahora tiene 66), este barcelonés de nacimiento y azanuyense de adopción ha ido construyendo una gran colección con títulos de todos los géneros.

Pep Ors, rodeado de libros en su casa de Azanuy. / Librovicios

Su pasión se convirtió en profesión y modo de vida hace 13 años, cuando fue despedido de la sala de bingo que dirigía en Barcelona. Con la indemnización decidió convertirse en emprendedor espoleado por Ana y desde entonces comparten negocio y proyecto de vida. «Ella no quería vivir en Barcelona y a mí no me importaba cambiar de aires, así que decidimos mudarnos al pueblo de su familia. Incluso nos compramos una casa, porque rehabilitar la suya nos salía más caro», explica Ors, que recuerda que Librovicios echó a andar allá por 2013 con apenas 2.000 libros en catálogo.

De Azanuy, al mundo

Hoy cuentan con esos 33.000 en su almacén de Azanuy y venden a todo el mundo. «Hemos llegado a Nueva Zelanda, Singapur, por supuesto toda Europa... Nos compran muchas universidades americanas y hemos vendido libros escritos en catalán en Japón y otros en latín en Brasil. Te podría contar mil curiosidades», comenta Obis, que recuerda que están especializados en libros de segunda mano y descatalogados por las editoriales.

¿Cómo los consiguen? Aunque también reciben donaciones y compran a particulares, el grueso de su catálogo procede de expurgos de bibliotecas (sobre todo), editoriales e instituciones. «Tenemos de todos los géneros y, aunque no es nuestra especialidad, también algunos viejos. Por ejemplo, contamos con una colección de Julio Verne de finales del siglo XIX. Estoy prácticamente seguro de que en físico somos la librería más grande de Aragón», subraya Ors.

Actualmente, venden cerca de 500 ejemplares al mes, una cifra que avala la salud de hierro del formato físico. «A la gente le gusta leer en papel, y eso va a seguir siendo así», zanja el barcelonés. Sus ventas, eso sí, han bajado un poco en los últimos años (rondaban los 600 libros mensuales) debido, aseguran, a «la competencia desleal». «Cada vez hay más gente vendiendo de forma ilegal y por debajo del precio de mercado en las plataformas ‘on line’», lamenta Ors, que alerta del riesgo de estos vendedores furtivos: «No todos nuestros libros están en perfectas condiciones, pero sí cumplen unos criterios mínimos. Además, cuando presentan desperfectos, siempre los detallamos en las especificaciones».

Su almacén cuenta con unos 33.000 ejemplares. / Librovicios

Entre sus clientes hay bastantes coleccionistas que llegan a su web tras mucho tiempo de búsqueda infructuosa, ya que cuentan con un gran número de ejemplares descatalogados. «Los libros menos conocidos de los grandes autores no son tan fáciles de encontrar en las tiendas tradicionales; nosotros prestamos ese servicio», indica Ors.

Por suerte, su gran almacén, su librería (ubicada en el garaje de su casa) y su biblioteca personal parece que ya no corren tanto peligro. El sábado ya pudieron dormir en casa, aunque ellos todavía no acaban de fiarse. «Estamos con menos miedo, pero la incertidumbre continúa porque seguimos viendo a los bomberos por la zona. Nosotros hemos tenido suerte, pero hay vecinos que han perdido sus campos y que han visto cómo se quemaban almendros, olivos y árboles centenarios. Ha sido un susto grande y costará que sane del todo», concluye Obis.