Manel Loureiro en Zaragoza con 'Antes de que todo cambie': "La mejor película es la que se monta en tu cabeza"

Manel Loureiro es uno de los escritores españoles que más libros vende desde 'Apocalipsis Z'. Acaba de publicar 'Antes de que todo cambie' (Planeta) con el que ha visitado Zaragoza dentro del ciclo Martes de libros de la Fundación Ibercaja. Está protagonizado por Samuel Hoyos marcado por el asesinato de su hijo. Una mujer tan poderosa como enigmática le hace una propuesta impensable: asesinar en un golpe magistral a todos los mandatarios de la UE durante una cumbre en la isla de La Toja (Pontevedra).

Lo primero que sucede al abrir su libro 'Antes de que todo cambie' es que uno se echa a temblar, vaya inicio, Manel...

Es que el primer capítulo tiene que ser como un puñetazo, porque es ese momento en el te tiene que colocar en situación y además te tiene que sobrecoger siempre. Yo bebo mucho de la escuela de guión norteamericana y es lo que ellos llaman un 'call open', o sea, ese inicio en frío, que es una microhistoria que empieza y que acaba y que sirve para arrastrarte a la historia. Y además en este caso sirve para entender a su protagonista, a Sam, sirve para entender dónde está él emocionalmente, por qué está así y para que entiendas que aunque el protagonista de 'Antes de que todo cambie' es un villano, es un terrorista, en el fondo te das cuenta que tiene motivos para todo ello.

En realidad, en ese primer capítulo no solo se marca el tono de la novela, sino que ya ves por dónde va a ir porque lo primero que piensas es en venganza...

Más que venganza yo hablaría de redención, de justificación. Sam es un tipo que está destrozado por un hecho fundamental, su hijo ha muerto, que es una de las cosas más devastadoras que le puede pasar a un ser humano, y en este caso él se siente culpable de la muerte de ese hijo. Lo que le ofrece no es tanto la posibilidad de una venganza como la posibilidad de una vindicación, de darle sentido a su vida y darle sentido a su muerte. La venganza es una de las cosas más inútiles que hay porque consume muchísima energía.Te destroza, te quema por dentro; después no hay nada, no hay satisfacción. Él no busca tanto la venganza como darle ese último sentido a su vida, que su muerte tenga una dignidad y, sobre todo, tener respuestas.

"Lo que se le ofrece no es tanto la posibilidad de una venganza como de darle sentido a su vida"

Sin querer desvelar mucho, a Sam se le ofrece saber qué hay detrás de la muerte de su hijo a cambio de que perpetre un magnicidio, algo que le hace plantearse (y al lector también) muchas cosas.

Es que el protagonista de esta historia, en el fondo es un villano, es un terrorista. Es alguien que va a matar decenas de personas y que además va a cambiarle la vida a peor a millones de personas por el caos que va a provocar. Y está dispuesto a hacerlo sabiendo el peaje que eso supone. Es un tipo que en principio debería ser alguien amoral, que no te gustase. Sin embargo, lo que te hace es obligarte a formularte preguntas, ¿haría exactamente lo mismo o no? ¿Cómo reaccionaría? Y hay un momento en el que ya no hay respuestas claras porque todas las preguntas son diabólicas.

El escritor gallego Manel Loureiro en Zaragoza con su libro 'Antes de que todo cambie'. / Javier Río

¿Entender a Sam es la cuestión?

Mira, en 'Chacal', el asesino que iba a matar al presidente francés De Gaulle. La diferencia es que Chacal era un asesino sin escrúpulos. Era un tipo que seguía hacia adelante incluso una vez que habían muerto los que le encargaban el golpe por su prurito profesional. La diferencia, como te decía, es que Chacal quería hacerlo y Sam no quiere hacer lo que va a hacer. No le queda más remedio.

¿Escribe pensando en audiovisual o es que hoy en día las líneas ya están muy difusas?

La literatura bebe del cine, el cine de la literatura y ambos beben de la televisión como la televisión bebe de ellos. Todos somos hijos ya de la generación audiovisual. ¿Qué significa eso? Significa que hay un montón de códigos ya prefijados en nuestra cabeza de cómo se cuentan las historias, de elementos que ya están ahí, que no podemos obviar y que no podemos evitar. Y están clavados casi en nuestro imaginario colectivo. Al final, si sabes manejar bien esos recursos, lo que haces es encajar todo y la mejor película es la que se monta en tu cabeza.

¿Cómo convive con el éxito y la presión de ser un superventas?

Procuro no pensar demasiado en ello, porque si no la presión te puede aplastar. Cuando me encierro a escribir, escribo para mí, la historia que me apetece leer. Disfruto mucho del proceso de contar historias y eso me permite desconectar de todo lo que viene después. Una cosa es escribir y otra cosa es vender libros. Son dos conceptos que deberían ir de la mano, pero no siempre van juntos porque sino es un dolor.

¿A qué se refiere?

Cuando estoy escribiendo, estoy escribiendo. Y una vez que está terminada esa historia, es cuando me planteo a dónde va a llegar y a cuánta gente va a llegar, sabiendo que hay un nivel de exigencia muy alto, sabiendo que cada vez hay más gente al otro lado esperando y que a esa gente no la puedes decepcionar. Si ya partes de la base de que lo que escribes te gusta y no te decepciona a ti, y lo que has escrito anteriormente te gusta y no te ha decepcionado a ti, lo más probable es que todo el mundo quede satisfecho.

"Plantearse cómo sería el mayor magnicidio de la historia era un desafío, me gustan los retos intelectuales"

¿De dónde surgen sus historias?

Siempre diferencio entre ideas e historias. Las ideas son muy abundantes, lo difícil es transformarla en una historia. Para transformar una idea en una historia tienes que formularle preguntas a esa idea que tiene que tener respuestas, y esas respuestas a su vez tienen que generar nuevas preguntas. Cuando eso funciona, ya no tienes una idea, ya tienes una historia. En el momento en el que esa historia se empieza a transformar en una obsesión es cuando necesitas contarla.

¿Y 'Antes de que todo cambie' de dónde nace?

Viene de una idea recurrente, obsesiva, que siempre me ha fascinado, que es el tema de los magnicidios, de cómo el asesinato de una persona, alguien poderoso, puede cambiar el mundo por completo. Los magnicidios puntean los momentos históricos de tensión desde la antigüedad hasta hoy. El plantearse cómo sería el mayor magnicidio de la historia era un desafío y el plantearse cómo haría yo, cómo cometería yo eso, era otro desafío mucho más grande. A mí los retos intelectuales me gustan mucho.

Trabaja un género en el que la naturaleza no es algo decorativo precisamente.

Es fundamental porque es un personaje más de la historia. No es simplemente el sitio donde transcurren las cosas, sino que se convierte en otro protagonista, en otro personaje. ¿Por qué? Porque al final envuelve a los personajes de tal manera que ejerce una presión casi física sobre ellos. Las atmósferas envolventes lo que hacen es arrastrarte dentro de la historia, que al final es lo que tengo que hacer.

¿Se esperaba el éxito que tuvo 'Apocalipsis Z' en su versión audiovisual?

Para nada. Teníamos una broma recurrente, que era que con el presupuesto con el que habíamos hecho la película, hubiesen pagado el catering de una temporada de 'Juego de Tronos'. Es decir, era una producción cara para un estándar español, pero para un estándar norteamericano es una producción casi económica. En Estados Unidos estaban alucinados, no entendían cómo aquella película podía estar colocándose como número uno en más de 70 países en todo el mundo. Al final, la reflexión que haces, aparte de que quedó una muy buena película, con un muy buen equipo técnico y gente trabajando muy bien, es que hay determinadas historias que son universales. Identificar las historias que son universales y contarlas es algo muy gratificante y que si eres capaz de olerlas, y yo ahí más o menos muevo bien, es un trabajo muy divertido. El 31 de octubre se estrena la segunda parte.