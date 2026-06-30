Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años

El presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández, que conducía el informativo matinal, 'Buenos días Aragón', ha fallecido a los 55 años de edad a causa de una larga enfermedad tras una larga trayectoria ligada al periodismo.

Nacido en Alicante en 1971 y licenciado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, llegó a la cadena autonómica aragonesa, haciendo conexiones en directo desde Madrid de información política, social, económica tanto nacional como aragonesa en 'Aquí y ahora'. Desde ahí, en marzo de 2024, dio el salto al 'Buenos días, Aragón', que para él fue un "sueño cumplido", según revelaba en una entrevista a 'Extra Digital'.

Larga trayectoria

Trabajó en 'Negocios TV', un canal especializado en economía y empresa como presentador, editor y redactor de contenidos informativos del canal de las noticias y también como locutor de spots publicitarios, locuciones para programas, además de que fue director de antena. Fue también director, editor y presentador de Informativos en La 8 TV, una de las televisiones en la Comunidad Valenciana. Junto a ello, fue presentador en todas sus franjas horarias del Telediario de Intereconomía.

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En su carrera política, Manuel Gómez Fernández fue diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de las Comunidad Valenciana durante varias legislaturas, entre los años 1995 y 2007 con los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Posteriormente, ocupó un puesto de asesor de comunicación entre 2015 y 2018 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.