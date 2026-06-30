¿Revés definitivo a la Feria del Pilar? Devuelven el concurso de la plaza de toros de Zaragoza a la casilla de salida… sin tiempo para una nueva licitación

Día a día de un despropósito

Enero de 2026: El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) aprueba, mediante el Decreto 0141/2026, el primer procedimiento de licitación para el arrendamiento de la Plaza de Toros.

30 de enero: Se publica oficialmente el anuncio de este primer concurso público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

11 de febrero: La Presidencia de la DPZ desestima (Decreto 2026-0237) un recurso potestativo de reposición que había presentado previamente la empresa Nautalia Viajes.

16 de febrero: Finaliza el plazo para presentar ofertas a la primera licitación (concurren dos empresas). Ese mismo día, Nautalia Viajes y otras empresas aliadas interponen el recurso especial número 15/2026 ante el TACPA.

19 de febrero: El TACPA resuelve inadmitir el recurso de Nautalia Viajes (Acuerdo 28/2026) al considerar que ya habían agotado la vía administrativa con el recurso previo ante la DPZ. La empresa Tauroemoción interpone un nuevo recurso especial (número 18/2026) contra los pliegos.

20 de febrero: Se recibe en el Tribunal otro recurso especial, interpuesto por la mercantil Pueblos del Toreo (número 19/2026).

18 de marzo: El TACPA dicta el Acuerdo 38/2026, estimando las quejas de Tauroemoción y Pueblos del Toreo, lo que declara la nulidad de pleno derecho de la primera licitación y de sus pliegos.

9 de abril: El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dicta el Auto 25/2026 por el que rechaza una medida cautelar que había pedido la DPZ para frenar la nulidad decretada por el TACPA.

30 de abril: El TSJA emite un Decreto donde formaliza que la Diputación de Zaragoza desiste del recurso judicial, terminando así el pleito en los tribunales ordinarios.

15 de mayo: El presidente de la DPZ firma un Decreto acatando la resolución del TACPA, asumiendo la nulidad y declarando la ineficacia jurídica de todo el primer proceso.

25 de mayo: El TACPA recibe la notificación oficial del desistimiento de la DPZ. Ese mismo día, la DPZ publica en el Boletín Oficial de la Provincia un segundo y nuevo anuncio de licitación aprobado previamente por Decreto 1416/2026 del 21 de mayo.

8 de junio: Nautalia Viajes vuelve a la carga e interpone un recurso especial (número 62/2026) contra los nuevos pliegos. El Tribunal lo traslada a la DPZ para recibir el expediente de inmediato.

9 de junio: Finaliza el plazo de presentación de ofertas de esta segunda licitación, a la que acuden 9 empresas (entre las que no están las recurrentes). Tauroemoción presenta su nuevo recurso especial (número 65/2026).

10 de junio: El TACPA recibe la documentación requerida a la DPZ para el recurso de Nautalia Viajes y da traslado a la DPZ del recurso de Tauroemoción.

12 de junio: La DPZ remite los documentos solicitados para el recurso de Tauroemoción.

16 de junio: El TACPA dicta la Resolución 42/2026, acordando unificar ambos recursos (62/2026 y 65/2026) y decreta de forma cautelar la suspensión provisional del proceso de alquiler.

17 de junio: Se traslada la información a las nueve empresas interesadas en el concurso para que hagan alegaciones si lo desean en un plazo de 5 días.

24 de junio: Termina el plazo para los licitadores sin que ninguno haya presentado alegaciones.

30 de junio: En sesión extraordinaria, el TACPA adopta de forma definitiva el Acuerdo 78/2026, dando la razón a las empresas, anulando por segunda vez los pliegos y ordenando levantar la suspensión para que se inicie un proceso correcto.