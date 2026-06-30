¿Revés definitivo a la Feria del Pilar? Devuelven el concurso de la plaza de toros de Zaragoza a la casilla de salida… sin tiempo para una nueva licitación
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón anula los pliegos de La Misericordia ante los recursos interpuestos por Nautalia y Tauroemoción
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), en sesión extraordinaria de 30 de junio ha resuelto los recursos especiales interpuestos por las mercantiles Nautalia Viajes, SL y Tauroemoción, SL frente a los pliegos que rigen el procedimiento de licitación relativo al «Arrendamiento de la Plaza de Toros de la Misericordia, calificada como Bien Patrimonial y propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Anualidades 2026 y 2027», promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Ello significa que da la razón a las recurrentes, anulando por segunda vez los pliegos y ordenando levantar la suspensión para que se inicie un proceso correcto y de acuerdo a Derecho.
Recurso al TSJA
En este escenario, la institución provincial se acogerá a la posibilidad que le otorga el tribunal de la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitando medidas cautelares, una vía obligada pero que podría aventurarse ciega vistos los resultados anteriores… además de consumir unos días muy preciosos en un desesperado intento de salvación de la feria taurina del Pilar.
Con un calendario totalmente imposible por los plazos –verano mediante– la labor de adjudicar la explotación de la plaza de toros de Zaragoza se antoja harto difícil. Los Acuerdos del Tacpa reducen al máximo las posibilidades de que, por mucho que pudiera retorcerse la ley se encontrara un encaje razonable para sacar adelante el contrato de explotación del coso.
Además, adornándolo todo y por si no fuera serio de por sí el riesgo cierto de que no se celebre la Feria del Pilar, la lucha por el relato entre el PP (“que Sánchez Quero me ceda la plaza y el ayuntamiento dará los festejos populares” sentenció hace solo unos días la alcaldesa Natalia Chueca) frente al presidente de la DPZ, empleado hasta la obsesión en quitarse de encima la etiqueta de antitaurino dibuja un paisaje incisivamente preelectoral que todo lo cubre. Por si faltaba algo.
Día a día de un despropósito
Enero de 2026: El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) aprueba, mediante el Decreto 0141/2026, el primer procedimiento de licitación para el arrendamiento de la Plaza de Toros.
30 de enero: Se publica oficialmente el anuncio de este primer concurso público en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
11 de febrero: La Presidencia de la DPZ desestima (Decreto 2026-0237) un recurso potestativo de reposición que había presentado previamente la empresa Nautalia Viajes.
16 de febrero: Finaliza el plazo para presentar ofertas a la primera licitación (concurren dos empresas). Ese mismo día, Nautalia Viajes y otras empresas aliadas interponen el recurso especial número 15/2026 ante el TACPA.
19 de febrero: El TACPA resuelve inadmitir el recurso de Nautalia Viajes (Acuerdo 28/2026) al considerar que ya habían agotado la vía administrativa con el recurso previo ante la DPZ. La empresa Tauroemoción interpone un nuevo recurso especial (número 18/2026) contra los pliegos.
20 de febrero: Se recibe en el Tribunal otro recurso especial, interpuesto por la mercantil Pueblos del Toreo (número 19/2026).
18 de marzo: El TACPA dicta el Acuerdo 38/2026, estimando las quejas de Tauroemoción y Pueblos del Toreo, lo que declara la nulidad de pleno derecho de la primera licitación y de sus pliegos.
9 de abril: El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dicta el Auto 25/2026 por el que rechaza una medida cautelar que había pedido la DPZ para frenar la nulidad decretada por el TACPA.
30 de abril: El TSJA emite un Decreto donde formaliza que la Diputación de Zaragoza desiste del recurso judicial, terminando así el pleito en los tribunales ordinarios.
15 de mayo: El presidente de la DPZ firma un Decreto acatando la resolución del TACPA, asumiendo la nulidad y declarando la ineficacia jurídica de todo el primer proceso.
25 de mayo: El TACPA recibe la notificación oficial del desistimiento de la DPZ. Ese mismo día, la DPZ publica en el Boletín Oficial de la Provincia un segundo y nuevo anuncio de licitación aprobado previamente por Decreto 1416/2026 del 21 de mayo.
8 de junio: Nautalia Viajes vuelve a la carga e interpone un recurso especial (número 62/2026) contra los nuevos pliegos. El Tribunal lo traslada a la DPZ para recibir el expediente de inmediato.
9 de junio: Finaliza el plazo de presentación de ofertas de esta segunda licitación, a la que acuden 9 empresas (entre las que no están las recurrentes). Tauroemoción presenta su nuevo recurso especial (número 65/2026).
10 de junio: El TACPA recibe la documentación requerida a la DPZ para el recurso de Nautalia Viajes y da traslado a la DPZ del recurso de Tauroemoción.
12 de junio: La DPZ remite los documentos solicitados para el recurso de Tauroemoción.
16 de junio: El TACPA dicta la Resolución 42/2026, acordando unificar ambos recursos (62/2026 y 65/2026) y decreta de forma cautelar la suspensión provisional del proceso de alquiler.
17 de junio: Se traslada la información a las nueve empresas interesadas en el concurso para que hagan alegaciones si lo desean en un plazo de 5 días.
24 de junio: Termina el plazo para los licitadores sin que ninguno haya presentado alegaciones.
30 de junio: En sesión extraordinaria, el TACPA adopta de forma definitiva el Acuerdo 78/2026, dando la razón a las empresas, anulando por segunda vez los pliegos y ordenando levantar la suspensión para que se inicie un proceso correcto.
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