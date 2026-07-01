El concierto de Los Músicos de Su Alteza cierra este jueves en Zaragoza el Festival de Música Antigua de la DPZ

El concierto que ofrecerán Los Músicos de Su Alteza este jueves 2 de julio en la Iglesia de Santa Isabel, en la capital aragonesa, cierra el Festival de Música Antigua organizado por la Diputación de Zaragoza. Bajo el título 'Couperin & Nebra', los Músicos ofrecerán piezas de estos dos autores.

José de Nebra, compositor bilbilitano llegó a ser Maestro de Capilla en el Palacio Real en época de Felipe V, mientras que François Couperin lo fue de Luis XIV, el Rey Sol. Nebra conoció, admiró y asimiló el estilo musical del autor francés y el concierto mostrará la conexión entre ambos maestros.

Se trata de un concierto especial con motivo del día de Santa isabel, patrona de la provincia de Zaragoza y de la DPZ. Comenzará a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Esta XXII edición del Festival de Música Antigua de la Diputación de Zaragoza ha incluido cuatro conciertos de primer nivel con Javier Núñez (10 de junio), Nomad Consort (16 de junio), Duo Seraphim (25 de junio) y Los Músicos de su Alteza (2 de julio).

Los Músicos de Su Alteza es un destacado conjunto vocal e instrumental de Zaragoza. Su objetivo principal es la recuperación y difusión del patrimonio musical español y europeo de los siglos XVII y XVIII, transformando valiosos manuscritos históricos en música viva

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Siempre han sido el eje central de la programación del festival, mostrando al público zaragozano una escogida selección de su patrimonio musical, desde el siglo XVII de Joseph Ruiz Samaniego al clasicismo de Francisco Javier García Fajer, haciendo de la música del bilbilitano José de Nebra una de las señas de identidad del festival.