La DPZ gastará su última bala para intentar salvar la Feria Taurina del Pilar: "Vamos a solicitar esas medidas cautelares; nuestro pliego está dentro de la legalidad"

El reciente y último –por el momento– Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) de 30 de junio pasado dando la razón a los recurrentes Alberto García (Tauroemoción) y Rafael García Garrido (Nautalia) pidiendo la nulidad del procedimiento para la adjudicación al mejor postor (contrato Patrimonial) del coso zaragozano ha generado un escenario que, no por previsto, deja de colocar a la Diputación Provincial y a su presidente Juan Antonio Sánchez Quero en una situación límite con una distopía nada descabellada a la vista: unas Fiestas del Pilar sin espectáculos taurinos con La Misericordia cerrada a cal y canto.

Veinticuatro horas después de conocerse el esperado dictamen del organismo administrativo regional, las posibilidades que enfrenta la DPZ se reducen a la rendija legal que le ofrece el Tacpa: el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Según ha indicado este miércoles el diputado delegado de la plaza de toros José Carlos Tirado, “vamos a solicitar al TSJA esas medidas cautelares porque estamos plenamente convencidos de que nuestro pliego está dentro de la legalidad”. Tirado ha afirmado que van a presentar el referido recurso en las próximas horas y que confía en que se adopten las medidas oportunas para poder revitalizar el concurso-subasta en el que hay hasta nueve candidatos.

La modalidad de recurso por la que opte la institución provincial puede tener también su incidencia en el protocolo de admisión del tribunal Superior y posterior sentencia, ya que las medidas cautelares se piden al juez y este avisa a la otra parte para escucharla antes de decidir mientras que las cautelarísimas son tan urgentes que el juez actúa de inmediato sin avisar a nadie con el objetivo de evitar “un daño irreparable”.

Esa es una de las claves que puede inclinar definitivamente la balanza de la justicia. Un “daño irreparable” que, como ya hemos visto en procesos anteriores similares, en los que el TSJA antepuso un bien mayor (la celebración de la feria habiendo reactivado el concurso para obtener empresario, que ejerciera salvando la feria taurina para luego retomar el recurso con una velocidad no apremiante) al interés y derecho de los dos particulares (los recurrentes ante el Tacpa) que se estimaría menos relevante. Por tanto, puede darse que el TSJA conceda las cautelares a favor de DPZ (lo que no significaría darle la razón sino que “congela” el proceso para poder celebrar la feria y luego retomael caso para emitir el veredicto cuando toque).

A ello fía todo un Sánchez Quero a quien este asunto le está ocasionando un notable desgaste político. De hecho, si en los próximos días el Tribunal Superior no acepta la solicitud de la DPZ ya no habría tiempo material para convocar un nuevo concurso con lo que ello implicaría.

Las críticas del PP

Mientras, en el principal partido de la oposición, con numerosos y declarados aficionados taurinos como el presidente del partido en la provincia de Zaragoza y aspirante al sillón de Plaza de España, Ramón Celma, esta situación “no surge de un día para otro sino que es la consecuencia de meses de advertencias desoídas y de una gestión que ha ido acumulando errores”. Desgraciadamente, “el problema ya no es únicamente jurídico sino que afecta directamente a una de las principales señas de identidad cultural de Zaragoza y de toda la provincia”, ha abundado.

Al mismo tiempo, la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca se sumaba de nuevo al coro popular afirmando sentirse “muy preocupada porque la única institución importante que gobierna el PSOE no haya sido capaz y pueda dejar a los zaragozanos sin toros y sin vaquillas". "Si no, que me ceda la plaza de toros y buscaremos una solución”, ha remachado categóricamente.