El municipio de Zaragoza donde dos míticos de la historia de la música en España ofrecerán conciertos gratis

Las fiestas en honor a San Atilano en Tarazona, que se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre, contarán con la participación de reconocidos grupos musicales y orquestas con entrada libre.

La programación de conciertos arrancará el viernes 28 de agosto con El Drogas, reconocido por su trayectoria como cantante y bajista de la mítica banda de rock Barricada durante casi tres décadas. Será el encargado de inaugurar el ciclo de conciertos de las fiestas.

El sábado 29 será el turno de OBK, el grupo de música electrónica formado en 1991 por Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona. Su potente directo promete convertirse en uno de los grandes atractivos del programa musical.

El domingo 30 de agosto subirá al escenario Lérica, el popular dúo gaditano formado por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo. El grupo interpretará algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Kien me presta una guitarra.

Como broche final, el lunes 31 de agosto llegará el turno de los seguidores de Hombres G, que podrán revivir los grandes éxitos del mítico grupo gracias a la banda tributo Voy a Pasármela Bien, que interpretará canciones tan emblemáticas como Devuélveme a mi chica o Sufre mamón.

Todos los conciertos comenzarán a las 23.30 horas y se celebrarán en el escenario instalado en el aparcamiento de la catedral de Tarazona, un enclave que ofrece una atmósfera única al combinar música y patrimonio. Además, el acceso será libre y gratuito.

Cinco días llenos de música para todos los públicos

Además de los conciertos, la música continuará sonando cada noche con la actuación de diferentes orquestas, pensadas para todos los públicos y gustos.

Las fiestas arrancarán el jueves 27 de agosto con la orquesta Jaguar, que ofrecerá doble sesión (tarde y noche) en Carrera Zaragoza. A partir del viernes 28 y hasta el martes 1 de septiembre, las actuaciones se trasladarán a la Virgen del Río con las orquestas Diamante, Saturno, Platinum, Vendetta y Meteoro 2.0, respectivamente.