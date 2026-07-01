Elvira Lindo visita Zaragoza este miércoles: "Trump es un resentido; nunca fue aceptado por la élite neoyorquina y eso le dolió"

Elvira Lindo presenta este miércoles en el IAACC Pablo Serrano (19.00 horas) la reedición ampliada y revisada de 'Don de gentes' (Seix Barral). La escritora y periodista charlará con Luis Alegre sobre este libro, en el que recopila algunas de las columnas que, entre 2006 y 2011, escribió desde Nueva York y Madrid para el diario 'El País'. Todas esas piezas periodísticas construyen una suerte de diario involuntario y la crónica de un tiempo en plena transformación. De hecho, en ellas ya se percibe el mundo que habría de venir, con temas muy actuales como el triunfo del individualismo o la polarización.

¿Hasta qué punto estas columnas conectan con el presente?

Bueno, la selección la he realizado precisamente teniendo en cuenta que tuvieran esa vigencia actual y que no estuvieran pegadas a aquel presente, sino a este. Estas piezas periodísticas son muy narrativas y el objetivo era que se pudieran leer como si fuera una historia, casi como si fueran capítulos de una vida que estaba entre Madrid y Nueva York. Al final, la crónica tiene mucho de vida cotidiana, de lo que tú hueles que está sucediendo. No son análisis políticos, sino sensaciones y percepciones que tenía en ese momento.

¿En esa época se sembró la semilla de lo que ha venido después?

Hay cosas que están sucediendo ahora que estaban como apuntadas en aquel pasado. Me refiero por ejemplo a cambios políticos que ya estaban asomando en Estados Unidos mucho antes que en España y que pude advertir al estar viviendo allí. Las columnas atraviesan diferentes mandatos presidenciales. Comienzan con Bush en el poder, luego con Obama y ya me vine con el primer mandato de Trump. En esos últimos años ya se apuntaba todo lo que se está viviendo ahora, esa especie de decadencia.

Sí, porque en las columnas ya se percibe esa polarización social o el triunfo del individualismo...

Este presente nos ha sorprendido por lo cruel y brutal que ha sido, por lo rápido de los cambios. Pero a veces no nos damos cuenta de que hay un germen previo en casi todos los pasos de época. Y en esos años, entre 2010 y 2013, ya estaba todo eso allí, aunque quizá no queríamos percibir lo que estaba empezando a ocurrir. Yo creo que los siglos no empiezan exactamente cuando dice el calendario, sino cuando se producen transformaciones relevantes como ha ocurrido con la servidumbre a lo tecnológico. De un tiempo a esta parte, el mundo está en muy pocas manos y los demás no sentimos incapaces de manejar el curso de la historia.

En esos años en Nueva York, ¿se pudo relacionar con celebridades del mundo de la cultura?

No me interesaba nada, la verdad. De hecho, nunca me ha interesado. Obviamente, tengo amigos que son muy conocidos, pero son relaciones de amistad que se han ido construyendo con el tiempo. El hecho de conocer a una celebridad como tal no me atrae en absoluto.

¿Prefiere poner el foco en la gente anónima?

Sí, porque es que yo de alguna manera también quiero ser anónima. Creo que casi es algo indispensable para estar entre la gente, para ser uno más y para captar lo que ocurre en el mundo. Yo quiero ir por la calle observando, no que me observen a mí.

Nombraba antes a Trump. ¿En esos años en Nueva York ya se adivinaba en lo que se ha convertido con el paso del tiempo?

Bueno, yo creo que Trump es un resentido. En esa época era una persona con mucho dinero, pero nunca fue aceptado por la élite neoyorquina, que puede ser clasista con cualquiera, y eso le dolió. Ese resentimiento y ese rencor, además de un narcisismo extremo, es lo que definen su carácter.

Su última novela ('En la boca del lobo') la publicó en 2023. ¿Ya tiene otro proyecto entre manos?

Sí, de hecho tengo ganas de tener una vida un poco más tranquila para ponerme de lleno con otra novela. Pero aún no sé cuándo se podrá publicar.

Siempre será la 'madre' de Manolito Gafotas. ¿Le cansa que se lo recuerden?

Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber creado ese personaje. Pero creo que Manolito ya se explica por sí mismo. Se sigue traduciendo y leyendo. Está vivo y coleando y tiene su vida propia, así que ya no me exige a mí mucha explicación.

En los últimos años ha estrechado su vinculación con el mundo del cine (incluso codirigió la película 'Alguien que cuide de mí'). ¿Va a seguir recorriendo ese camino?

Siempre me tiran los tejos desde el campo audiovisual, así que puede ser. De todas formas, estos proyectos son tan lentos y cuesta tanto llevarlos a cabo que procuro no ilusionarme demasiado. Si ahora se están preparando en España 200 series, al final se harán tres, así que me lo tomo con calma.