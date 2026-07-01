Las filas vuelven a El Caracol por las entradas del Espacio Zity: "Llevamos aquí desde las siete y media de la mañana; es nuestro cantante favorito"

Ya no es la locura de otros años (sobre todo porque los abonos se venden desde 2025 exclusivamente de manera 'online'), pero las filas han vuelto al Centro Comercial El Caracol de Zaragoza por las entradas individuales del Espacio Zity. Hasta ahora, ningún artista de los que conforman el cartel de este año había generado tanta expectación como la que ha despertado Omar Courtz.

El cantante puertorriqueño es una de las voces más potentes de la nueva generación del urbano latino y así se está demostrando este miércoles en El Caracol, donde muchos jóvenes hacen fila para no quedarse sin su entrada para el concierto que ofrecerá el 17 de octubre en la carpa de Valdespartera. Los tickets salen a la venta este miércoles a las 18.00 horas en 'espaciozity.es', pero antes (está previsto que a las 16.00 horas) se podrán comprar de forma presencial en la taquilla de El Caracol.

Las ganas de verlo en directo son tan grandes para todos estos jóvenes que no quieren arriesgarse a quedarse sin entrada y esperar a que salgan en la web. Lo curioso es que hasta ahora no se habían formado filas tan largas cuando, a lo largo de las últimas semanas, han salido a la venta las entradas individuales para el resto de conciertos del Espacio Zity. Y eso que en la programación de este año hay nombres tan importantes como los de Myke Towers y Saiko, también auténticos ídolos para los más jovenes.

Joel Gustrán (izda.) y sus amigos estaban situados los primeros de la fila. / Josema Molina

Todo ello confirma el gran tirón de Omar Courtz. Con más de 5,4 millones de seguidores en redes sociales y colaboraciones con figuras de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Myke Towers y Bad Gyal, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los nombres del momento en la escena del latin urban.

"Llevamos aquí desde las 7.30 de la mañana. En un primer momento nos han dicho que las entradas salían a las 12.00, y ahora lo han retrasado hasta las 13.00. No sabemos hasta qué hora estaremos aquí, pero seguro que merece la pena. Es nuestro cantante favorito y es la primera vez que viene a Zaragoza, eso justifica totalmente el madrugón", ha indicado Joel Gustrán, que, junto a sus amigos, estaban situados los primeros de la fila.

Abonos agotados

La única forma que tienen todos estos jóvenes de poder asistir a los conciertos es adquirir las entradas individuales, ya que los abonos del Espacio Zity para las Fiestas del Pilar se agotaron a mediados de mayo en apenas unos minutos.

El Espacio Zity abrirá sus puertas este año del 9 al 16 de octubre. Ya se conoce gran parte del cartel de este año (solo faltan dos noches por desvelar). El 9 de octubre será el turno de la estrella internacional de música urbana Myke Towers, mientras que al día siguiente serán los murcianos Viva Suecia y Malmö 040, y la noche del 11 de octubre será la de la fiesta Blackworks. El 13 de octubre actuarán Taburete y Álvaro de Luna, el 15 Saiko, el 16 se celebrará la fiesta Electrolatino y el 17 el citado Omar Courtz.