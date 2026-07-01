El Festival Delicias Clásicas continúa este viernes con 'El coloquio de los perros'

El VI Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas, continúa este viernes 3 de julio con la representación de 'El coloquio de los perros', uno de los montajes más emblemáticos de Morfeo Teatro y una de las adaptaciones contemporáneas más reconocidas de la obra de Miguel de Cervantes. La función tendrá lugar a las 19.00 horas en el Teatro de las Esquinas y supondrá la despedida definitiva de un espectáculo que la compañía burgalesa ha mantenido en cartel durante quince años.

Estrenada en enero de 2011 en el Teatro Principal de Burgos, la obra se ha convertido en una de las producciones más representativas de Morfeo Teatro gracias a una intensa trayectoria nacional e internacional. A lo largo de estos años ha pasado por escenarios de España, Estados Unidos y México, además de participar en festivales especializados en teatro clásico y recibir la nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios Teatro de Rojas de 2012.

La representación forma parte de la sexta edición de Delicias Clásicas, una iniciativa del Teatro de las Esquinas que busca acercar el teatro del Siglo de Oro al público desde una mirada contemporánea y consolidar a Zaragoza como una de las referencias estivales de este género.

Un Cervantes vigente

La propuesta parte de una de las últimas 'Novelas ejemplares' de Cervantes, escrita pocos años antes de su muerte. En ella, los perros Cipión y Berganza adquieren inesperadamente la capacidad de hablar y aprovechan esa noche para relatar las experiencias vividas junto a distintos amos, construyendo una mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo.

Morfeo Teatro traslada esa historia al escenario sustituyendo a los dos animales por un hidalgo arruinado y un mendigo, dos personajes que, al igual que los protagonistas originales, representan a los marginados de la fortuna y permiten establecer un paralelismo entre la España cervantina y la realidad actual.

La adaptación, dirigida y versionada por Francisco Negro, conserva el espíritu satírico de Cervantes para reflexionar sobre cuestiones como la corrupción, el egoísmo, la apariencia y la fraternidad, en un texto que mantiene intacta su vigencia más de cuatro siglos después.

Una puesta en escena reconocida

Uno de los elementos más característicos del montaje es su propuesta estética, que combina referencias pictóricas del Siglo de Oro con un lenguaje escénico contemporáneo. Los vestuarios se inspiran en retratos de Velázquez, mientras que un telón basado en la obra de El Greco y grandes gasas abstractas sustituyen la tradicional caja negra del teatro para construir un espacio cargado de simbolismo.

La caracterización de los personajes, convertidos en dos mendigos envejecidos y castigados por la vida, refuerza el tono entre la tragedia y la comedia que atraviesa toda la representación.

Sobre el escenario estarán Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago, encargados de dar vida a esta adaptación que ha recorrido algunos de los principales festivales de teatro clásico y escenarios internacionales.

El festival encara su recta final

La representación de 'El coloquio de los perros' será la tercera propuesta de Delicias Clásicas 2026, que se celebra del 1 al 5 de julio en el Teatro de las Esquinas con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

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Tras el paso de Morfeo Teatro, el festival continuará el sábado con 'El rey de la farándula', de Lazona Teatro, y concluirá el domingo con 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', de Yapadú Produccions, completando una programación que acerca al público nuevas lecturas de los grandes clásicos del teatro y la literatura universal.