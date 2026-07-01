La prestigiosa compañía Yllana vuelve al Teatro Principal con 'Gool': "Las mujeres necesitaron mucho menos tiempo que los hombres para ganar un Mundial"

El individualismo y la polarización parecen haberse convertido en el sello de la sociedad actual. En un mundo cada vez más fragmentado, son muy pocas las causas capaces de reunir la atención de millones de personas al mismo tiempo. Sin embargo, cada cuatro años ocurre algo casi extraordinario: el fútbol vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los pocos lenguajes verdaderamente universales. Ni las guerras, ni las catástrofes naturales, ni ninguna lucha de carácter ideológico logran crear una expectación tan compartida y prolongada en el tiempo. De esta paradójica realidad nace 'Gool', el nuevo espectáculo de Yllana, que llega al Teatro Principal de Zaragoza del 2 al 5 de julio.

Con el humor gestual y visual que ha convertido a la compañía en una referencia internacional, 'Gool' se sumerge en el universo "asombroso y contradictorio" del llamado "deporte rey". Una definición que, lejos de ser casual, resume a la perfección el alma del espectáculo, tal y como señala a este diario Fidel Fernández, director artístico de la obra: "Es fascinante comprobar cómo el fútbol tiene la capacidad de mover a tantísimas personas y de hacer que la afición viva cada partido con una intensidad absoluta. Pero, al mismo tiempo, también deja al descubierto comportamientos muy curiosos. Está, por ejemplo, el clásico 'chaquetero': ese aficionado que abandona a su equipo cuando las cosas van mal y, de repente, empieza a apoyar al que gana. Es una contradicción muy humana y nos daba muchísimo juego sobre el escenario".

Sin embargo, detrás de la comedia también hay espacio para la reivindicación. Uno de los principales motores que impulsó la creación del 'show' fue poner el foco en el deporte femenino: "Queríamos darle voz. Mucha gente dice que le encanta el fútbol, pero después menosprecia o critica el fútbol femenino. Y la realidad es que las mujeres necesitaron mucho menos tiempo que los hombres para ganar un Mundial. Estamos viviendo un momento de transformación en el que las mujeres están conquistando espacios en todos los ámbitos profesionales. Queda mucho por hacer, pero creemos que es importante celebrar cada avance".

Aunque los futbolistas son los grandes protagonistas sobre el terreno de juego, Fernández subraya que 'Gool' también rinde homenaje a quienes suelen pasar más desapercibidos: "Queríamos que aparecieran esas personas que hacen posible el espectáculo desde la sombra, como los jardineros. Sin ellos sería imposible disputar este tipo de competiciones".

Para la 'troupe' madrileña, el fútbol y su forma de entender la comedia tienen mucho en común. Ambos se sostienen sobre los gestos, el lenguaje corporal y las emociones, una conexión que hizo que el proceso creativo fluyera con naturalidad. "Creo que, al final, el ser humano es el mismo esté donde esté. Cometemos los mismos errores, celebramos los mismos aciertos y tenemos comportamientos muy reconocibles. Por eso hemos podido llegar a públicos de tantas partes del mundo", afirma el director.

Pero las risas no dependen solo de lo que sucede sobre el escenario: el público también entra en juego. Cada mitad del patio de butacas representa a la afición de un equipo diferente y, para avivar la rivalidad, la compañía "infiltra" en cada bando a un supuesto seguidor del equipo contrario. El objetivo es potenciar esa competitividad que, según Fernández, "es un elemento fundamental" del deporte. Tras varias visitas a la capital aragonesa, el equipo de 'Gool' espera con ganas "el reencuentro con el público zaragozano. Estamos convencidos de que va a funcionar genial. Ojalá vengan también el jueves, antes de que España juegue el Mundial".

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"Creemos que el humor es la mejor herramienta para hablar de cualquier tema". Esa filosofía ha acompañado a Yllana desde sus inicios y les ha llevado a construir una carrera llena de éxitos: 42 espectáculos, más de 16.000 representaciones en 48 países y cerca de seis millones de espectadores. Y si en algo hacen hincapié estos datos, además de en una trayectoria excepcional, es en que la risa, y no solo el fútbol, es otra de esas excepciones capaces de movilizar el mundo.