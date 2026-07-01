Teatro Arbolé presenta este jueves 'Gira el mundo, caracol', una obra que celebra la naturaleza y sus cambios
El espectáculo de marionetas narra la historia de un pequeño caracol que descubre el mundo a través de grandes aventuras
El Periódico de Aragón
La compañía Teatro Arbolé presenta este jueves, 2 de julio, a las 11.00 horas, en su sala del Parque del Agua, su última producción, 'Gira el mundo, caracol', un espectáculo para disfrutar en familia que invita a adentrarse en un bosque lleno de vida, con pequeñas y grandes aventuras.
Es la primera vez que esta obra se presenta en Arbolé para el público familiar, tras el éxito obtenido en las funciones realizadas en campañas escolares y en diversas ciudades españolas, han informado desde el teatro.
'Gira el mundo, Caracol' es un espectáculo de marionetas para disfrutar en familia que invita a adentrarse en un bosque lleno de vida, con pequeñas y pequeñas grandes aventuras. La obra propone un viaje poético y delicado donde los más pequeños podrán observar cómo el mundo cambia constantemente.
La historia comienza con la llegada al mundo de un pequeño caracol que, aunque parece insignificante, tiene por delante una gran misión: descubrir todo lo que le rodea. Para él, cada elemento del bosque es una novedad fascinante.
Poco a poco irá conociendo el día y la noche, y el caracol lo descubrirá todo de la mano de los demás personajes en medio de pequeñas grandes aventuras.
Con una estética "delicada" y un ritmo tranquilo, 'Gira el mundo, Caracol' se convierte en una historia "llena de ternura que invita a observar el mundo con calma y curiosidad", y que celebra "la naturaleza, la amistad y el aprendizaje que surge de cada transformación".
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