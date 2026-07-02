El ciclo que llena de música en directo los balnearios de Zaragoza comienza este fin de semana: conciertos gratuitos y al aire libre

La Diputación de Zaragoza volverá a llenar de música los balnearios de la provincia con la sexta edición del ciclo 'En torno al agua'. En total, se han programado seis conciertos (de nuevo gratuitos) entre este viernes y el 25 de julio en Ateca, Alhama de Aragón, Ibdes, Nuévalos, Paracuellos de Jiloca y Jaraba, localidades íntimamente ligadas a espacios termales.

Se trata de una propuesta cultural itinerante que conecta la experiencia musical en directo con espacios naturales, termales y localidades históricamente vinculadas al agua: balnearios, villas termales, pueblos con ríos emblemáticos y territorios con proyectos de sostenibilidad hídrica en torno a los ríos Piedra y Mesa.

El ciclo echará a andar este viernes 3 de julio en Paracuellos de Jiloca con la actuación de la cantautora Pilar Almalé a las 22.30 en la Terraza Balneario y continuará al día siguiente, con el compositor Miguel Tena, a las 20.30 en la plaza de España de Ateca.

'En torno al agua' apuesta por escenarios al aire libre en pequeños municipios para ofrecer al público una experiencia cercana y participativa. Los músicos y artistas comparten las jornadas con vecinos, visitantes, usuarios de los balnearios y turistas, generando un ambiente de convivencia e intercambio. Las actuaciones son de entrada libre y gratuita.

Las propuestas musicales son en su mayoría en formatos acústicos o semi acústicos en jardines termales, como la pradera del Balneario de Paracuellos de Jiloca, plazas históricas como las de Alhama, Ateca y Jaraba, espacios patrimoniales como el torreón de Nuévalos o el espacio de Ibdes.

El ciclo recorrerá otros cuatro municipios de la comarca hasta el 25 de julio: Anaut actuará en Ibdes el 17 de julio, Mariano Casanova en Nuévalos el día 18, O’Carolan en Alhama de Aragón el 24 y Ester Vallejo cerrará el ciclo en Jaraba el 25 de julio.

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Los encargados de abrir la programación este viernes y sábado serán Pilar Almalé y Miguel Tena. Almalé presentará su disco 'Golondrinas', en el que combina viola da gamba, voz y pedales sonoros, dando lugar a una propuesta tan íntima como poderosa. Por su parte, el hijo de Manolo Tena demostrará en su concierto que acumula toda la herencia musical de su padre. El madrileño editó su primer álbum hace nueve años y no ha dejado de trabajar en la música desde entonces, con nuevos grupos, singles, discos, y actuaciones.