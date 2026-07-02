El documental del chef que llevó una estrella Michelin a una aldea aragonesa de menos de 40 habitantes: "Su restaurante es el faro que alumbra la zona desde hace años"

Toda expresión artística es, en el fondo, la historia de una vida. Poco importa que el creador pretenda descubrirse a sí mismo en el proceso o no: siempre acaba haciéndolo, de una forma u otra. 'Pedro Páramo' no es solo la historia de un hijo que llega a un pueblo fantasmal en busca de su padre, sino también el reflejo del dolor que arrastró Juan Rulfo tras la muerte de parte de su familia durante la Guerra Cristera. 'Poeta en Nueva York' no es únicamente un retrato de la deshumanización de la sociedad moderna, sino también el grito de auxilio de un García Lorca sumido en una profunda depresión.

Del mismo modo, 'La Sombra del Nogal' no es solo un documental sobre los éxitos de Toño Rodríguez, el chef que consiguió la estrella Michelin en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 40 habitantes. Es también un retrato del Pirineo, de sus paisajes y de su gente; una reflexión sobre la renuncia, la ambición, la incertidumbre y los sueños. Y, como sucede con toda forma de arte, en cada uno de esos elementos late, de manera inevitable, la mirada de su autor: Manuel García Gil.

El director sabiñaniguense vio en la trayectoria de Rodríguez la oportunidad de abordar algunos de los temas que llevaba tiempo queriendo explorar: la reivindicación del medio rural, la sencillez en un mundo repleto de excesos y la honestidad. "Yo no conocía a Toño personalmente, pero sí había oído hablar mucho de su trabajo. Desde nuestra primera conversación me di cuenta de que iba por un camino distinto al del resto, de que aspiraba a algo más. Su restaurante es el faro que alumbra la zona desde hace años", explica García Gil.

Y no se equivocaba. Hoy, el cocinero oscense ha convertido La Era de los Nogales, en Sardas, en uno de los restaurantes de referencia de Aragón. En los últimos años ha recibido el premio 'Cocinero del Año en España 2024' en la feria Alimentaria, un Sol Repsol y una estrella Michelin. Pero cuando el documental empezó a rodarse, a finales de 2023, nada de eso había ocurrido: "Era una apuesta completamente a ciegas. Yo solo esperaba que ese eco retumbara en algún lado. Aposté por él porque su historia conectaba con la mía de algún modo. El objetivo era conseguir la estrella, pero, si no llegaba, lo importante seguía siendo inmortalizar su lucha".

'La Sombra del Nogal' habla de mucho más que gastronomía. Es también una declaración de amor al territorio, "un sentimiento que me acompaña desde pequeño porque me lo enseñaron mis padres y mis abuelos. Siempre miramos fuera cuando tenemos lugares espectaculares muy cerca. Quería mostrar cómo una persona como Toño ha contribuido a revalorizar espacios que fácilmente podrían haber caído en el olvido", comenta el director.

Estreno en cines

Por eso, el paisaje adquiere en el filme la categoría de un personaje más y, como tal, también evoluciona: "Encontré en él una forma tangible de mostrar el paso del tiempo, porque dentro de un restaurante es difícil percibir esa evolución con la que el espectador puede empatizar. El ritmo de la montaña ha marcado el devenir de todo el proyecto".

Durante casi un año, el equipo de producción acompañó al chef y a los trabajadores del restaurante tanto en su jornada laboral como en su vida personal. La convivencia fue tan estrecha que todos terminaron mostrándose ante la cámara con absoluta naturalidad: "Mi mayor miedo era que el espectador los juzgara. La ambición implica sacrificios, y hay quienes reconocen que, para perseguir sus sueños, han renunciado a pasar mucho tiempo con sus hijos. Pero, a la hora de la verdad, creo que cuando la honestidad es profunda genera empatía".

Un fotograma del documental. / ep

Y, al final, la realidad superó cualquier expectativa. Toño consiguió la estrella Michelin durante el rodaje y García Gil presentó el documental en la última edición del Festival de Málaga. "He aprendido muchísimo de Toño. Siempre me decía, cuando yo me venía abajo por cuestiones como la financiación: 'Cuando te digan que no, tienes que seguir con más fuerza. Si de verdad crees en lo que haces, terminará saliendo'. Su capacidad de superación ha sido clave para mí", recuerda emocionado.

Noticias relacionadas

Después de tanta espera, el próximo 26 de agosto el público podrá descubrir un largometraje que habla de cocina, pero también del arraigo, la perseverancia y "la importancia de contar nuestras propias historias".