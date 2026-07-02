La DPZ concede ayudas por valor de 450.000 euros para que 244 asociaciones de la provincia organicen actividades culturales

La Diputación de Zaragoza ha concedido un total de 450.000 euros en ayudas a 244 asociaciones de la provincia para llevar a cabo la realización de actividades culturales. El objetivo de esta línea de ayudas es potenciar el tejido asociativo de carácter cultural en todas estas localidades.

Estas ayudas contribuyen al desarrollo cultural de los municipios a través de las acciones que planifican estas asociaciones y que se desarrollen en la provincia de Zaragoza desde el 1 de octubre de 2025 hasta el día 1 de octubre de 2026.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado el compromiso de la DPZ con el tejido asociativo de la provincia a través de esta convocatoria de ayudas que permitirá a 244 asociaciones desarrollar actividades culturales en sus municipios gracias a una inversión de 450.000 euros. "Estas entidades desempeñan un papel fundamental para acercar la cultura a todos los rincones de la provincia y mantener viva la actividad cultural durante todo el año", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que estas subvenciones contribuyen a impulsar iniciativas muy diversas que enriquecen la vida social y cultural de los pueblos. "Con estas ayudas apoyamos el esfuerzo y la implicación de las asociaciones, que son un motor imprescindible para dinamizar nuestros municipios y garantizar que la cultura llegue a todos los vecinos, independientemente de dónde vivan", ha concluido.

Las subvenciones de esta convocatoria van dirigidas a actividades culturales relativas a la producción, promoción, difusión e investigación de áreas como música, artes escénicas, artes plásticas y visuales, letras, libro y lectura, audiovisuales y actividades multidisciplinares.

Así, se han considerado gastos subvencionables los gastos de producción de las actividades, gastos de promoción y difusión así como los gastos generados por personal contratado específicamente para la actividad.

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Al subvencionar el 80% del presupuesto, la cuantía de dicha subvención no puede ser inferior a 1.200 euros ni superior a 6.000 euros. Cada entidad solo podía presentar una solicitud y debía presentar actividades con un presupuesto mínimo establecido de 1.500 euros y máximo de 7.500 euros.