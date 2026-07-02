Del folclore aragonés al terror psicológico: 'Ancestral' llega a los cines este viernes

La nueva película de Pablo Aragüés y Marta Cabrera, 'Ancestral', llega a los cines este viernes 3 de julio. El largometraje propone un viaje por distintos rincones de Aragón que recrean "un ficticio Valle de Tena" y sitúan al espectador en la historia de Carla, una mujer a punto de dar a luz que regresa al pueblo donde pasó su infancia para reencontrarse con su madre. Sin embargo, al llegar descubre que el lugar ha quedado casi deshabitado y que solo permanece un grupo de mujeres marcado por una antigua maldición: la combustión espontánea.

La trama toma como punto de partida las leyendas del folclore aragonés sobre brujería, aunque sus directores han querido superar ese marco local para construir un relato con vocación universal. El resultado es una historia que utiliza elementos fantásticos para abordar conflictos que trascienden cualquier contexto geográfico.

El terror psicológico y la fantasía articulan el universo narrativo del filme y sirven para reflexionar sobre cuestiones de actualidad en la sociedad contemporánea. Para Aragüés y Cabrera, el género es una vía fundamental para explorar la realidad que, en palabras de los propios directores, "es bastante más terrorífica que las películas de monstruos".

Entre los principales ejes de la película destacan la maternidad y la transmisión intergeneracional del trauma. La historia examina cómo tres generaciones de mujeres heredan experiencias similares y responden a ellas de formas distintas. Esa mirada sobre la experiencia femenina también se refleja en el reparto, formado por grandes nombres del cine español: Almudena Amor, Emma Suárez, Luisa Gavasa, Ana Fernández y Consuelo Trujillo.

La elección de un elenco exclusivamente femenino responde a una decisión creativa de Marta Cabrera, quien encontró en este proyecto la oportunidad de reivindicar el espacio que ocupan las actrices de cierta edad dentro de la industria. Según explica la directora, con frecuencia estos perfiles quedan reducidos a papeles secundarios vinculados a otros personajes, mientras que en 'Ancestral' tienen un papel y una historia propia.

La reflexión que plantea la película va más allá de la composición del reparto. El relato examina el impacto que la masculinidad tóxica tiene sobre las mujeres de todas las edades y épocas. En ese contexto, la combustión espontánea funciona como una metáfora de esa violencia heredada: una amenaza que persigue a las protagonistas y que simboliza el peso de unas estructuras impuestas que condicionan sus vidas.

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Tras haber recorrido festivales de renombre internacional como Cannes, el largometraje aragonés llega a los cines este viernes con el convencimiento de que "muchas personas necesitan ver 'Ancestral'. Mi única pretensión es que cambie el mundo de quien la vea, aunque sea por un rato", afirma Aragüés.