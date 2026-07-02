Natalia Chueca emplaza a Pilar Alegría a "poner orden" en el PSOE de la DPZ para salvar la Feria Taurina del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, a que intervenga y "ponga orden" en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para que "no castigue a los zaragozanos" y se pueda celebrar la Feria taurina del Pilar.

"Si no sabe gestionar, si ha llegado a su nivel de incompetencia y no puede garantizar que haya festejos taurinos estas Fiestas del Pilar, que lo eleve y que sea Pilar Alegría, que para eso es la secretaria general del Partido Socialista en Aragón, la que ponga orden en su partido y no castigue a los zaragozanos", ha expresado Chueca en declaraciones a los medios de comunicación frente a la plaza de toros de 'la Misericordia' de Zaragoza, acompañada por el presidente del PP provincial, Ramón Celma, en las que ambos han trasladado su preocupación por la anulación de los pliegos del coso taurino, que dejan en vilo la celebración de la Feria del Pilar.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que el Tacpa también ha anulado.

La alcaldesa ha alertado de que la suspensión de la feria taurina generaría "un gravísimo problema" a más de 700.000 zaragozanos "que celebran todos los días las Fiestas del Pilar, empezando por las vaquillas o con las corridas de toros por las tardes". "Estamos hablando de más de 10.000 personas en cada festejo taurino, que es el aforo que tiene esta plaza de toros", ha resaltado, urgiendo a la DPZ a que resuelva esta situación "lo antes posible".

Ha asegurado que está "muy preocupada" porque sería "la primera vez en la historia reciente de la ciudad de Zaragoza" en la que no podrían celebrarse festejos taurino y populares en las Fiestas del Pilar. Por ello, ha exigido a "la Diputación Provincial socialista" que ponga una solución a este problema ya que la gestión de la plaza "depende única y exclusivamente de ellos", ya que es de su titularidad.

Carta a Sánchez Quero

Chueca ha aprovechado también para responder a las últimas declaraciones de Sánchez Quero, quien afirmó este miércoles que la alcaldesa parece "celebrar" la paralización de la licitación: "Sólamente celebraré con champán el día en que él salga de la Diputación Provincial de Zaragoza y deje el Partido Socialista de gobernar esta institución, porque lo único que hace es castigar a la ciudad de Zaragoza", ha remachado, subrayando que el presidente "parece que no se está enterando de nada" y que confunde preocupación con celebración.

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La regidora de la capital aragonesa ha enviado también una carta al presidente de la DPZ para pedir formalmente "que solucione este problema, que no tiene precedentes", a lo que ha agregado: "Que no se confunda, que aquí yo no me alegro absolutamente de nada, lo único que estoy ratificando es mi máxima preocupación y pedirle que se aparte si es incapaz de resolver este problema que él mismo y su equipo, por falta de capacidad y de competencia, han generado".