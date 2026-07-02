Paco Martínez Soria se cuela en 'Poltergeist': el cartel del Festival de Comedia de Tarazona se inspira en esta emblemática película
La cita ha presentado el cartel de su vigésimo tercera edición, que se celebrará del 15 al 22 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona
El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha presentado el cartel oficial de esta edición XXIII, una imagen elaborada por el ilustrador y cineasta Caye Casas que rinde homenaje a ‘Poltergeist’, el clásico de terror producido por Steven Spielberg y dirigido por Tobe Hooper, a través de la imagen protagonista del actor turiasonense.
Según ha informado el festival, Casas, que parte de la idea del director del festival, el zaragozano Raúl García Medrano, presenta a Paco Martínez Soria frente a una televisión tratando de contactar con los espíritus, un hecho inspirado en la película de la familia Freelings.
“Pensamos en la película con la que homenajear a Paco Martínez Soria y decidimos que Poltergeist era perfecta, ya que nos apetecía hacer un cartel inspirado en el cine de terror. También barajamos 'El Exorcista' o alguna clásica de terror, pero nos gustaba la idea de Paco mirando fijamente a la televisión”, ha explicado el ilustrador.
Pese a que el cartel rinde homenaje al género de terror, el Festival vuelve a convertir la comedia en la gran protagonista con una selección de cortometrajes y largometrajes del panorama nacional e iberoamericano.
La cita, que se celebrará del 15 al 22 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona, cuenta con una programación que incluirá proyecciones de cortos y largos, coloquios, monólogos, música en directo, talleres y sorpresas que se irán desvelando en los próximos días.
Con más de dos décadas de historia, el Festival de Tarazona y El Moncayo se ha consolidado como uno de los referentes del cine español, siendo uno de los cinco festivales de Aragón calificadores para los Premios Goya y también para los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, que otorga EGEDA. “Además, desde el pasado año también somos festival calificador para los Premios Fugaz, considerados los Goya del cortometraje en España”, destaca Raúl García, que recordaba que el corto que gane el primer premio entrará directamente en la Short List de finalistas de los Fugaz.
En los próximos días se hará pública la programación completa, así como la Sección Oficial de cortometrajes y largometrajes y alguna que otra sorpresa.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
- Laura López, la fisioterapeuta del Calamocha, víctima de cientos de comentarios machistas: 'Estoy agobiada
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Las dificultades del Real Zaragoza con los extremos: Óscar Ureña, otra vía explorada de difícil resolución