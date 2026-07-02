El Polifonik Sound de Barbastro abre la temporada de grandes festivales en Aragón: consulta las fechas y los artistas de las principales citas

España se ha convertido en los últimos años en una potencia mundial en materia de festivales. Aragón también se ha apuntado a esta fiebre –acentuada sobre todo tras la pandemia– y de nuevo vivirá un verano repleto de festivales. La mayoría son de música, pero el teatro, la danza y el circo también estarán presentes en unas citas que llenarán de cultura gran parte de los rincones de la comunidad.

El encargado de abrir la veda es el Polifonik Sound, que este viernes y sábado celebrará su decimoséptima edición en Barbastro. Después llegarán otras propuestas muy potentes como Pirineos Sur, Sonna Huesca, Monegros Desert, Veruela Verano, Aragón Sonoro, el Brizna de Ayerbe y el Vive Latino y el Fiz, que, como ya es tradición, despedirán el verano festivalero en Zaragoza.

La primera gran cita del verano en la comunidad volverá a ser el Polifonik, que este fin de semana reunirá a una veintena de bandas en la capital de la comarca del Somontano. Love of Lesbian (el viernes) y Ultraligera (el sábado) actuarán como cabezas de cartel, pero también actuarán Delafé y las Flores Azules, Mujeres, Joe Crepúsculo, Modelo, Los Invaders, Eighty Eight Miles, The Slates o Lady Banana.

El festival barbastrense, que ha apostado de nuevo por un cartel heterodoxo con claro anclaje en el indie, rozará el lleno con más de un 90% del aforo vendido y los hoteles completos. En la edición del año pasado, la cita logró atraer a más de 10.000 personas llegadas de todo el país con un impacto de 1,5 millones de euros. En este sentido, el Polifonik se ha convertido en una cita capaz de dinamizar Barbastro y varios pueblos de su entorno.

Pirineos Sur

El que también impulsa cada año el turismo en el valle de Tena es Pirineos Sur. El Festival Internacional de las Culturas celebrará su trigésima tercera edición del 9 al 26 de julio. Serán doce intensas noches de conciertos por las que pasarán, entre otros, Suede, Los Planetas, La MODA, Nacho Vegas, Dani Fernández, Jorge Drexler, Valeria Castro o Bomba Estéreo. La música empezará a sonar en el escenario flotante de Lanuza el próximo jueves con Rufus Wainwright y José González.

Sonna Huesca

Nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras seis ediciones, el Sonna Huesca está plenamente consolidado en la provincia. El festival echará a andar el 4 de julio y concluirá el 11 y 12 de septiembre con los directos de Pablo López y Luz Casal, cabezas de cartel de este año. Entre tanto, diferentes espacios naturales de las diez comarcas altoaragonesas acogerán una treintena de actuaciones: Raúl Refree y Niño de Elche, Tori Sparks, Los Hermanos Cubero, Momi Maiga, el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío ... La mayoría serán de música, pero también de circo y teatro. Y casi todas serán gratuitas.

Aragón Sonoro

El festival Aragón Sonoro volverá a llenar las calles de Alcañiz del mejor pop nacional. La cita, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de julio, lleva seis veranos dinamizando la capital del Bajo Aragón. En esta séptima edición participarán bandas tan conocidas como La Habitación Roja, Siloé, Niña Polaca o La Frontera. La mayoría de los conciertos serán gratuitos.

Monegros Desert

El desierto monegrino volverá a retumbar el sábado 25 de julio entre Fraga y Candasnos. Tras el brutal éxito de los últimos años, el Monegros Desert Festival regresa con un aforo limitado a 50.000 personas. Serán 22 horas seguidas de baile en un evento que se espera que congregue en sus diez escenarios a asistentes procedentes de más de 90 países gracias a su potente cartel, compuesto por 120 nombres: Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna,Klangkuenstler...

Veruela Verano

El Monasterio de Veruela mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con la escena musical gracias al Veruela Verano, que este agosto celebrará su trigésima primera edición. La cita impulsada por la DPZ vuelve con un cartel a la altura de su prestigio. Pancho Varona, las Migas, Queralt Lahoz y Depedro actuarán los cuatro primeros sábados del mes en la iglesia del monasterio.

En el Camino de Santiago

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, se ha convertido con el paso de los años en un referente de la música antigua y barroca. Esta trigésimo quinta edición ha programado del 30 de julio al 30 de agosto un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos.

Festival Brizna

El Brizna de Ayerbe es otro de los festivales nacidos tras la pandemia. Celebra su sexta edición el 31 de julio y 1 de agosto con un cartel muy ecléctico: Iseo & Dodosound, Él mató a un policía motorizado, Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby...

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Vive Latino y Fiz

El Vive Latino, que desembarcará por quinto año consecutivo en el recinto de la Expo el 4 y 5 de septiembre, y el FIZ se encargarán de cerrar el verano festivalero. Amaia, Julieta Venegas, M-Clan o Loquillo encabezan el cartel del primero, mientras que en el FIZ actuarán Carolina Durante, La Casa Azul y Repion.