El PSOE pide que Natalia Chueca incluya el Teatro Principal y el Auditorio de Zaragoza en el Bono Cultural Joven

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que incluya el Teatro Principal, el Teatro del Mercado y el Auditorio en el Bono Cultural Joven, para evitar que se limite el acceso a la cultura de este segmento de la población.

Eva Cerdán ha considerado que la negativa del Gobierno de Zaragoza a adherir estos espacios culturales al programa impulsado por el Gobierno de España responde a una decisión "sectaria" de Natalia Chueca, que "vuelve a anteponer la confrontación política a los intereses de la ciudadanía".

El Bono Cultural Joven nace para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura y, al mismo tiempo, apoyar al sector cultural, ha recordado Cerdán. "Sin embargo, en Zaragoza nuestros jóvenes pueden utilizarlo en librerías, cines o teatros privados, pero no en los principales espacios culturales municipales", ha lamentado Cerdán.

El Bono Cultural Joven se pone en marcha por el Gobierno de España en 2022 y permite a los jóvenes que cumplen 18 años disponer ese año de 400 euros para gastar en productos y actividades culturales, fomentando el acceso a las artes escénicas, la música, la lectura o el cine. Sin embargo, en Zaragoza, los jóvenes beneficiarios del bono que quieran asistir a espectáculos programados en el Teatro Principal o el Auditorio deben pagar íntegramente el precio de la entrada.

Cerdán ha puesto como ejemplo el reciente musical 'Cabaret', celebrado en el Teatro Principal, cuyas entradas superaban los 60 euros. "Mientras jóvenes de otras ciudades pudieron asistir a ese espectáculo en teatros municipales utilizando el Bono Cultural, los de Zaragoza tuvieron que asumir el coste completo", ha comparado.

Además, el PSOE pide a Chueca nuevas medidas. De hecho, Eva Cerdán, ha recordado que Madrid, además de aceptar el Bono Cultural en sus espacios municipales, impulsa el programa JOBO municipal, que permite a jóvenes de entre 16 y 26 años acceder gratuitamente a una función en siete espacios culturales. "Resulta incomprensible que, mientras otras ciudades amplían las oportunidades culturales de sus jóvenes, el Ayuntamiento de Zaragoza les cierre puertas", ha señalado Eva Cerdán.

Cultura de base

La concejal socialista también ha explicado que llevará este asunto a la próxima Comisión de Cultura para reclamar al Gobierno del PP que "adhiera estos espacios al Bono Cultural Joven" y ha señalado que Chueca está impulsando un modelo cultural donde prioriza los "grandes eventos y las actividades efímeras y comerciales frente a la cultura de base", ha diferenciado.

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"Con la mayor capacidad económica de la historia de este ayuntamiento, la señora Chueca decide vetar el Bono Cultural de los jóvenes en instalaciones municipales, pero se gasta medio millón de euros en traer a un cura DJ, convertir el Pilar en una discoteca tecno, traer rinocerontes o, simplemente, llenar un fin de semana sin otro con algún tipo de evento la Plaza del Pilar y su entorno", ha recordado.