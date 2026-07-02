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El pueblo en ruinas de la provincia de Zaragoza que se llena este sábado del mejor rock con un grupo mítico de los años 80

Este sábado tendrá lugar una nueva edición de Belchite Music

El mejor rock volverá a sonar este 4 de julio en Belchite.

El mejor rock volverá a sonar este 4 de julio en Belchite.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El mejor rock volverá a sonar este sábado 4 de julio en Belchite. Allí, con el incomparable Pueblo Viejo como telón de fondo, tendrá lugar una nueva edición de Belchite Music, que este año protagonizará La Guardia, con Lord Beyron y Bandido como teloneros.

El icónico grupo granadino de los 80 continúa de celebración con su gira ‘Ruta 40’, conmemorando cuatro décadas en la carretera. Liderados por su cantante, Manuel España, con un directo dinámico y potente traerán hasta las calles del Pueblo Viejo sus grandes éxitos: 'El mundo tras el cristal', 'Mil calles llevan hacia ti', 'Cuando brille el sol' o 'Vámonos'.

A ellos se unirá Lord Beyron, uno de los grupos de rock zaragozanos más potentes del momento, con su tributo a Sabina 'La última de las 100 mentiras', y Bandido con su show 'Di-versiones'.

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Los conciertos tendrán lugar en la plaza de San Agustín del Pueblo Viejo, el sábado 4 de julio, a partir de las 21.00 horas, aunque las puertas se abrirán una hora antes. Las entradas pueden adquirirse tanto en la Oficina de Turismo como a través de la web https://belchite.es/entradas/. Todos los años una parte de la recaudación se destina a trabajos de consolidación de las ruinas de Belchite.

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