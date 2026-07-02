El rey de la bachata, Romeo Santos, desembarca este viernes en el Ibercaja Estadio: cómo comprar las entradas

Romeo Santos y Prince Royce protagonizarán este viernes a partir de las 21.00 horas el segundo concierto que acoge el Ibercaja Estadio. El actual hogar del Real Zaragoza ya se estrenó en estas lides el pasado sábado con la actuación de Leiva y ahora abrazará un género muy diferente. Santos está considerado el rey de la bachata tras haber sido el líder de la agrupación Aventura, mientras que Prince Royce también cultiva este estilo musical originario de la República Dominicana.

Así, el Ibercaja Estadio se entregará al baile en un concierto para el que aún quedan bastantes entradas libres. Las más baratas cuestan 74 euros más gastos de gestión, mientras que las más caras que aún están disponibles superan los 140 en el 'front stage'. Los tickets pueden adquirirse tanto en la web de Ibercaja como en la de la promotora: SFX Events.

El concierto en el estadio modular supondrá el regreso de Romeo Santos a Zaragoza después de la actuación que ofreció en la Feria de Muestras en julio de 2023. El que fuera líder de Aventura y que atesora más de tres décadas de trayectoria musical está inmerso actualmente en un 'tour' y a la capital aragonesa llegará junto a Prince Royce con 'Mejor tarde que nunca'.

El estadounidense va a ofrecer este verano en España un total de diez conciertos y ha decidido incluir Zaragoza en su gira. En el concierto de hace tres años, el neoyorquino, de raíces latinas tanto por parte de madre como de padre, ya logró desatar las caderas de los 9.000 asistentes que acudieron a la feria.

Cómo llegar

La organización del concierto de este viernes ha habilitado el servicio de reserva 'online' del parking oficial para facilitar el acceso de las personas que acudan en vehículo privado. Las plazas de aparcamiento pueden reservarse a través de la página habilitada por la organización. Cada una de ellas tiene un coste de 10 euros más un euro de gastos de gestión y se puede seleccionar si se prefiere el Párking Norte o el Párking Sur.

La otra opción para acudir al estado es hacerlo en transporte público, es decir con el tranvía o el autobús con una lanzadera anunciada por el consistorio para la cita con Leiva que se espera que también esté habilitada para el concierto de Romeo Santos. La misma parte del Paseo María Agustín, 7, y tras una única parada en la plaza Europa, llegará hasta el estadio. El recorrido funcionará en las dos direcciones.