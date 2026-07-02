La XIV Feria Pirenaica de Luthiers llenará Boltaña de música, artesanía y tradición del 17 al 19 de julio gracias al compromiso de las instituciones y a la confianza renovada de los luthiers que, un año más, eligen Pirenostrum como su punto de encuentro.

El evento va más allá de la programación de un fin de semana porque logra que todo un pueblo entero respire al ritmo de la cultura, con sus calles convertidas en un lugar de encuentro para que la tradición deje de ser un recuerdo para convertirse, una vez más, en una experiencia compartida.

Del 17 al 19 de julio, Boltaña volverá a abrir sus puertas para celebrar la XIV Feria Pirenaica de Luthiers, una cita que, después de catorce ediciones, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música tradicional y de la construcción artesanal de instrumentos del Pirineo.

El cartel de la XIV edición de la Feria Pirenaica de Luthiers. / AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA

Durante esos días, la villa de Boltaña volverá a transformarse. Los patios del casco histórico recuperarán el sonido de la madera, las herramientas y las conversaciones entre artesanos; las plazas volverán a llenarse de melodías que nacen de instrumentos construidos con paciencia y pasión; y cientos de personas compartirán un mismo sentimiento: el de pertenecer a una cultura que sigue viva porque hay quienes la cuidan cada día.

Uno de los mayores orgullos de esta edición vuelve a ser la presencia de los luthiers, verdaderos guardianes de un oficio ancestral. Su participación no es fruto de la casualidad.

Es la consecuencia de años de trabajo, de confianza mutua y del prestigio que Pirenostrum ha sabido ganarse con el paso del tiempo. Que vuelvan a elegir Boltaña es el mejor reconocimiento al esfuerzo realizado y la mejor garantía de que esta feria continúa siendo un espacio único donde compartir conocimiento, creatividad y pasión por la música tradicional.

El alcalde de Boltaña, José María Giménez Macarulla, ha destacado que Pirenostrum "representa perfectamente aquello en lo que creemos como municipio: conservar nuestras raíces mientras generamos oportunidades para el territorio".

Así, señalado que durante unos días, Boltaña se convierte "en un gran espacio de encuentro donde la música, la artesanía y la cultura tradicional dialogan con miles de visitantes que descubren la riqueza de nuestro patrimonio. Nada de esto sería posible sin la implicación de las administraciones que continúan apostando por este proyecto y sin la confianza que, edición tras edicion, depositan en nosotros los luthiers, auténticos guardianes de un oficio que merece ser conocido y preservado".

Calidad y diversidad

El alcalde ha querido agradecer también el trabajo de la organización, de los voluntarios, de los vecinos y de todas las personas que hacen posible que Pirenostrum siga creciendo edición tras edición y se haya consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en Aragón.

Por su parte, la directora de la feria, Sonia Orús, ha señalado que la programación de esta XIV edición ha sido diseñada para que la música se viva en cada rincón del municipio: "Queremos que quienes nos visiten descubran no solo la calidad de los conciertos y espectáculos, sino también el valor del trabajo artesanal que hay detrás de cada instrumento. Pirenostrum es una experiencia que une cultura, tradición, turismo y convivencia".

La programación de este año vuelve a apostar por la calidad y la diversidad, centrándose en artistas de raíz aragonesa, pero también con el oído puesto en las melodías del otro lado de los Pirineos.

Los conciertos previos de Mosicaires en Campodarbe y de los Dulzaineros de Aragón en el Castillo de Boltaña servirán como preludio de un intenso fin de semana que reunirá a formaciones de referencia como Olga y los Ministriles, Korrontzi, Biella Nuei, Hevia, Francho Sarrablo&Band, La Ronda de Boltaña, Gaiteros del Rabal, Radices, Miércoles de Cecina, Ixera o los Titiriteros de Binéfar, además de pasacalles, albadas, bailes tradicionales y proyecciones que convertirán cada rincón del municipio en un escenario abierto.

Pirenostrum es un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos hace posible que los pequeños municipios puedan ofrecer una programación cultural de primer nivel.

El compromiso del Gobierno de Aragón, gracias al programa Aragón Tierra de Cultura y Turismo de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de Sobrarbe y el festival Espiello y del proyecto DUSAL+ cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra, junto al trabajo del Ayuntamiento de Boltaña y de todas las entidades colaboradoras, permite que este sueño siga creciendo edición tras edición.

La organización de Pirenostrum reivindica que "invertir en cultura es invertir en territorio, en identidad y en futuro. Es apostar por mantener vivos oficios que forman parte de nuestra memoria colectiva, por atraer visitantes que descubren la riqueza del Pirineo y por ofrecer nuevas oportunidades a quienes mantienen viva la música tradicional".

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En este año tan especial para Boltaña, el hermanamiento de la Villa con el Saint Lary que cumple 40 años serán los encargados de inaugurar la feria el sábado 18 de julio.