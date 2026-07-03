El día en el que Bob Dylan rompió su hermetismo y saludó a Eva Amaral: "Pensaba que era Juan, se me bloqueó todo"

En el año 2004, Bob Dylan realizó una gira por España en la que eligió como teloneros a los aragoneses Amaral. Avisados del hermetismo del músico norteamericano, Eva Amaral (que tuvo que realizar finalmente los conciertos sola por la lesión de su compañero) y Juan Aguirre, fueron muy discretos durante todo el 'tour', algo que tuvo su recompensa según acaba de confesar Eva Amaral en el programa 'Hoy por hoy', de la Cadena Ser en la sección de otro aragonés, Luis Alegre.

"Sabíamos que tenía ese hermetismo y que no le gustaba que interfirieran en su intimidad en absoluto, así que durante la gira casi nos pasábamos de discretos, ni mirábamos a los ojos,... Nos gustaba ir a verle a las pruebas de sonido, a mí me encantan las pruebas de sonido, que a un artista tan grande le gustara ir a una prueba de sonido en Córdoba a pleno sol es algo que nos fascinaba y nos encantaba verlo así para nosotros solos tocando 'Forever young'", relata Eva Amaral.

Un problema con un pedal

"Estábamos siempe por ahí a mucha distancia pero sin decirle nada y yo creo que debio pensar 'pero estos que están aquí quiénes son', o el equipo debió decirle algo porque nos llevábamos muy bien con ellos. Así que vino él un día, estabamos probando sonido, él ya se había bajado del escenario hace rato. Yo tenía algún problema con un pedal o algo y estaba enfrascada y concentrada en solucionarlo. Entonces, de repente, alguien me tocó en el hombro con el dedo y me volví pensando que era Juan y era Bob Dylan. En ese momento se me bloqueó todo, le di la mano y me dijo que le gustaba mucho lo que oía, que le gustaba mi guitarra, así que pensé inmediatamente "toma, para ti". Y no lo hice y luego me arrepentí mucho", concluía la historia la artista aragonesa.