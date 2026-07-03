Eduardo Lozano gana el Premio Santa Isabel de la Diputación de Zaragoza: "Es crucial que se apoye el arte desde lo público"

"El que la sigue la consigue". El artista Eduardo Lozano (Zaragoza, 1975) ha recurrido al refrán popular para describir el ejercicio de perseverancia que ha realizado para acabar ganando el Premio de Arte Santa Isabel de la Diputación de Zaragoza. Lozano ha calculado que se habrá presentado al galardón –el máximo reconocimiento que otorga la DPZ en el ámbito de la cultura– "unas 15 o 20 veces" a lo largo de su dilatada carrera, pero hasta ahora se había tenido que conformar con dos accésit en 2006 y 2009. El reconocido pintor zaragozano ha conseguido llevarse el premio en esta trigésimo séptima edición con su obra 'Tránsito', un "retrato de gran formato" en el que difumina los márgenes entre la figuración y la abstracción.

‘Tránsito’ se podrá contemplar junto a las 28 obras finalistas del premio en el Palacio de Sástago hasta el próximo 16 de agosto (excepto los lunes). Como todos los años, la exposición permitirá conocer de un vistazo lo que se ‘cuece’ en el ámbito del arte contemporáneo aragonés. De hecho, en esta selección de 29 obras (se presentaron 55 al certamen) hay piezas de reconocidos artistas de la tierra (Sylvia Pennings, Lalo Cruces, Louisa Holecz, Gejo, Ira Torres...).

La muestra incluye por supuesto la creación que se ha llevado este año el accésit del galardón. Se trata de la obra fotográfica ‘XYZ-XY’, del oscense Jorge Isla, quien no ha podido asistir al acto de presentación celebrado este viernes en el Palacio de Sástago.

La obra fotográfica ‘XYZ-XY’, de Jorge Isla, se ha llevado el accésit. / Aránzazu Navarro / DPZ

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha recordado en la rueda de prensa que el Santa Isabel de Portugal es el premio más veterano de Aragón en su ámbito, un galardón que se ha erigido en "un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección" para decenas de artistas durante casi cuatro décadas.

Lozano ha subrayado en este sentido que es "fundamental" que existan premios de este tipo impulsados por las instituciones. "Que se apoye el arte y la pintura desde lo público es crucial. Lamentablemente, creo que hace años había más concursos y galardones de este tipo y es una pena porque vivir de la pintura es realmente complicado", ha indicado el zaragozano, cuyo premio está dotado con 9.000 euros (el accésit se lleva 5.000).

Lozano ha reivindicado "el gran talento" que hay en la comunidad, "con artistas muy jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes": "La clave es que no se rindan y apuesten por su pasión, porque, para ganar un premio o un concurso, primero hay que perder otros muchos". Él se ha llevado ahora el Santa Isabel de Portugal con 'Tránsito', una obra con tantas capas de pintura que incluso recuerda a una escultura. "Sí, quería difuminar un poco los márgenes, incluso del propio retrato porque no quería que se reconociese si es un hombre o una mujer".

Una amplia trayectoria

Lozano es uno de los artistas más reconocidos de la comunidad, con varios premios que avalan su trayectoria: el Jóvenes Creadores de Aragón (1997), el de la Delegación del Gobierno de Aragón (2007), el Francisco Pradilla (2007) o la beca artística de la Fundación CAI (2022), entre otros. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales en ciudades de todo el país y en los últimos años, de la mano de la Galería Olga Julián, ha estado presente en la gran semana del arte contemporáneo de Madrid participando en la feria JustMad. Actualmente, compagina su actividad artística con la dirección de su escuela de arte y el comisariado de exposiciones en las Salas UNED de Calatayud.

Una imagen de la exposición que reúne una selección de las obras presentadas al concurso. / josema molina

El zaragozano se define como un pintor "expresionista y figurativo al que le gustan mucho las texturas", con esas espesas pinceladas cargadas de pintura. "Soy mucho de mancharme, de afrontar esa batalla con el cuadro y estar ahí inmerso en ese proceso", ha indicado Lozano, que en los últimos años también ha realizado muchas series sobre paisajes aragoneses.

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El jurado del galardón ha valorado "la tensión entre la figuración y la abstracción" de la obra ganadora, que otorga al cuadro "una atmósfera onírica y evocadora". Entre los artistas que han recibido el prestigioso galardón de la DPZ a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria destacan nombres como los de Fernando Martín Godoy, Gema Rupérez, Jorge Fuembuena, Cecilia de Val, Yann Leto, David Latorre, Roberto Coromina, Enrique Radigales o Antonio Fernández Alvira.