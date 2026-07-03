El día en el que una banda aragonesa le 'salvó' un concierto a Viva Suecia con todo vendido: "Lo necesitaban de urgencia"

La banda aragonesa In Materia es una de las más longevas del panorama musical en la comunidad, se fundó en 2010, y con su apuesta personal por el rock se han recorrido muchos de los escenarios de la comunidad, entre ellos, el PolifoniK Sound de Barbastro, del que formaron su cartel en la edición de 2022, tal y como ellos recordaban estos días.

"Tal día como hoy (...) hace algo menos de un lustro, tocábamos en un escenario que esa noche llegó a albergar a 3.000 personas. Y lo hacíamos compartiendo cartel y camerino con unos tipos majos y oye, que no lo hacían nada mal…", explicaban en una publicación en la que compartían una foto en los camerinos con Viva Suecia, la banda murciana que ahora mismo es una de las más exitosas del panorama indie español.

"El secreto mejor guardado"

Esa noche, los miembros de ambos grupos compartieron momentos entre bambalinas, algo que dio pie a la siguiente anécdota que revelaban los miembros de In Materia y que se desconocía hasta ahora: "Y el secreto mejor guardado: mala 'vibe' no les debimos dar cuando en una gira suya posterior a su paso por Zaragoza, Viva Suecia acudió a nosotros para sacarles de un apuro prestándoles unos 'In-Ear' (“auriculares”, para la gente normal) que necesitaban de urgencia. Siempre podremos decir que una vez Viva Suecia actúo con unos 'In-Ear's de In Materia- ¡Oye, no todo el mundo puede decirlo!", contaba la banda, que culminaba su texto de la siguiente forma: "Bonitos recuerdos la charla con ellos en los camerinos y gozar su actuación desde bambalinas. Gente maja. Una experiencia bien chula".

Los 'In ears' (o in-ear monitors / IEMs) son unos auriculares que se meten dentro del canal del oído, en lugar de apoyarse sobre la oreja como los cascos tradicionales y que músicos y técnicos los llevan en conciertos para escucharse bien sobre el ruido del escenario.

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El concierto al que se refiere In Materia, aunque no lo aclara, probablemente fue el que Viva Suecia ofreció en la sala Oasis de Zaragoza unos meses después (el 18 de noviembre de 2022) dentro de su gira 'El amor de la clase que sea' y para el que vendió las entradas en pocos días. Ese, de hecho, fue el último que la banda murciana ofreció en una sala en Zaragoza ya que sus posteriores visitas, con un proyecto ya muy consolidado y habiendo crecido mucho, ya fueron a recintos como el pabellón Príncipe Felipe, el Espacio Zity y el Vive Latino.